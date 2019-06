Un’alleanza globale per rendere trasparente il prezzo dei farmaci 

In questi giorni è difficile trovare uno stato che non debba fare i conti con i costi elevati dei farmaci. Nel Regno Unito il governo è in lotta con la casa farmaceutica Vertex per il costo di una medicina per la fibrosi cistica, Orkambi. Negli Stati Uniti alcuni diabetici sono morti a causa del prezzo elevato dell’insulina. Nei Paesi Bassi il governo ha sospeso per lungo tempo l’acquisto del farmaco immuno-oncologico Keytruda perché era troppo caro, nonostante avesse direttamente contribuito a svilupparlo. Il prezzo di listino dell’Orkambi è di circa 23.200 dollari al mese negli Stati Uniti, quello del Keytruda è di 13.600 mensili (per tutta la durata del trattamento). È servito che il problema toccasse i paesi ricchi per spingere la questione del costo eccessivo delle medicine in cima alle preoccupazioni sanitarie globali, anche se sono decenni che i paesi in via di sviluppo si lamentano della cosa.

Il 20 maggio i governi hanno cominciato ad affrontare la questione presso l’Assemblea mondiale della sanità (Ams), un incontro di otto giorni nel quale i ministri della salute definiscono gli obiettivi dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’anno successivo. I temi sui quali discutere sono molti, tra cui l’estensione della copertura medica universale, la resistenza agli antimicrobici, l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute e l’aggravarsi della crisi di ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Eppure l’argomento più scottante è il prezzo eccessivo delle nuove medicine, in particolare quelle contro il cancro.

A febbraio la ministra italiana della salute, Giulia Grillo, ha pubblicato una proposta di risoluzione sul prezzo dei farmaci. Nel testo si auspica un’azione internazionale per migliorare la trasparenza dei prezzi e i costi della ricerca e dello sviluppo, oltre che quelli della produzione di medicine. Alle aziende sarà anche chiesto di rendere pubbliche le diverse forme di sostegno statale che ricevono. Queste possono andare da fondi d’investimento privati agli incentivi fiscali, passando dalle ricerche portate avanti da accademici. La speranza è che una maggiore chiarezza possa abbassare il prezzo dei farmaci. La proposta italiana è sostenuta da molti paesi, sia ricchi sia in via di sviluppo.