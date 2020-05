Colson Whitehead, This american life e i giornalisti del New York Times sono alcuni dei vincitori dei 22 premi Pulitzer di quest’anno per produzioni del 2019. L’annuncio è stato dato con un video trasmesso online dall’amministratrice del Pulitzer, Dana Canedy, che ha fatto riferimento ai “tempi difficili” in cui vengono annunciati questi premi e a come il giornalismo resti importante insieme all’arte per “sostenere, unire e ispirare in tempi d’incertezza e paura”.