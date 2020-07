Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al tampone per il covid-19. Lo ha annunciato al paese in un messaggio in diretta tv. Fin dall’inizio della pandemia il presidente, che ha 65 anni, ha minimizzato la gravità del virus, scontrandosi con i governatori che chiedevano misure drastiche di distanziamento e maggiori aiuti sanitari dal governo federale, e schierandosi con le persone che protestavano contro il lockdown. Inoltre il presidente ha continuato a partecipare a eventi sociali senza mascherina.

A marzo, quando in Brasile c’era stato il primo caso di covid, Bolsonaro aveva pronunciato un discorso in cui minimizzava l’epidemia e diceva che se si fosse ammalato avrebbe facilmente sconfitto il virus grazie al suo “passato da atleta”.

Ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando alla prossima generazione di test per il coronavirus, da effettuare dal medico o a casa, senza bisogno di attrezzature costose o di personale altamente qualificato e in grado di dare i risultati in meno di un’ora. A differenza dei test più immediati attualmente disponibili, che spesso sono inaccurati, la nuova generazione di test dovrebbe dare risultati più affidabili. Ma la sperimentazione è ancora in una fase iniziale e ci vorranno mesi prima che i prodotti siano disponibili negli ambulatori.

Alcuni test in via di sviluppo prevedono di raccogliere la saliva in tubetti di plastica; altri di immergere i campioni dei pazienti in cocktail chimici che si illuminano quando individuano i geni del coronavirus; altri ancora di identificare le proteine del coronavirus nel giro di qualche minuto, usando uno strumento economico e facile da produrre in grande quantità.

Una volta distribuiti su vasta scala, scrive il New York Times, i test veloci potranno essere usati in ospedale, ma anche sul posto di lavoro e a scuola, e potrebbero arrivare a funzionare come un test di gravidanza, che dà un risultato positivo e negativo in pochi minuti e a casa. “Più i test saranno veloci e facili da usare, più saranno diffusi”, ha detto al New York Times Amesh Adalja del Johns Hopkins university center for health security. “Questo aiuterà le persone a tornare a una parvenza di normalità”.