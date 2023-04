Stati Uniti

L’ex presidente Donald Trump è arrivato il 3 aprile a New York per affrontare l’udienza del 4 aprile in cui gli saranno comunicati i capi d’accusa per i quali è stato incriminato. Trump arriverà alle 14.15 ora locale (20.15 in Italia) al tribunale di Manhattan, dove sono state vietate le telecamere. La città è in allerta per il rischio di scontri.

Finlandia

Dal 4 aprile la Finlandia diventa ufficialmente il 31° paese della Nato. L’adesione avviene proprio nel 74°anniversario della nascita dell’Alleanza atlantica. In risposta la Russia rafforzerà le difese lungo le frontiere occidentali.

Ucraina

Le autorità locali di Odessa hanno riferito il 4 aprile che alcuni droni russi hanno colpito la zona portuale della città. Intanto è arrivato a Kiev il vicecancelliere e ministro dell’economia tedesco Robert Habeck insieme a una delegazione di imprenditori per discutere della ricostruzione del paese.

Russia

La polizia ha arrestato il 3 aprile a San Pietroburgo Darja Trepova, 26 anni, sospettata per l’esplosione in un caffè in cui è stato ucciso il blogger nazionalista Vladlen Tatarskij (il cui vero nome era Maxim Fomin). Mosca accusa l’Ucraina e i sostenitori dell’oppositore Aleksej Navalnyj per l’attentato. Trepova è accusata di aver introdotto la bomba nascosta in una statuetta, ma secondo il marito lei non sapeva cosa contenesse l’oggetto lasciato nel caffè. Intanto il numero dei feriti per la forte esplosione è salito a 40, alcuni gravi.

Kosovo

Il 3 aprile l’ex presidente Hashim Thaçi si è dichiarato innocente nell’udienza di apertura del processo in corso all’Aja contro di lui e altre tre persone, tutti esponenti dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). I quattro sono accusati di avere commesso crimini di guerra e contro l’umanità durante e dopo la guerra civile del 1998-1999.

Siria

Secondo i mezzi d’informazione governativi un raid aereo e missilistico israeliano ha colpito le periferie meridionali di Damasco, causando la morte di due civili e danni materiali. Le autorità siriane riferiscono che quello del 4 marzo è il quinto episodio del genere in pochi giorni, con quattro attacchi sulla capitale e uno sulla provincia centrale di Homs, in cui sono morti due consiglieri militari iraniani. L’esercito statunitense ha intanto dichiarato di aver ucciso in Siria un alto dirigente del gruppo jihadista Stato islamico, responsabile della pianificazione di attacchi in Europa.

Israele

Due soldati israeliani sono stati feriti il 4 aprile in un accoltellamento nei pressi della base militare di Tzrifin, non lontano da Tel Aviv. Uno dei due feriti è in gravi condizioni. La polizia ha detto che il sospetto aggressore, un giovane proveniente da Hebron, è stato arrestato.

Australia

L’Australia ha annunciato il 4 aprile che vieterà a ministri e dipendenti del governo di usare TikTok sui dispositivi di lavoro, come hanno già fatto altri paesi occidentali per problemi di sicurezza. La decisione è stata presa su consiglio delle agenzie di intelligence australiane e sarà attuata “il prima possibile”, ha dichiarato il ministro della giustizia. L’Australia è il quinto paese a bandire l’app cinese ai propri funzionari, dopo Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda.