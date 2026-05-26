La guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e la crisi nello stretto di Hormuz hanno creato il caos nel settore del trasporto merci e della logistica negli ultimi mesi. Si sono scritte pagine e pagine sull’argomento, ma il blocco dello stretto e la crisi nel mar Rosso, che dal 2023 esplode a fasi alterne, hanno richiamato l’attenzione anche sulle infrastrutture digitali, sia per i rischi a cui sono esposte oggi le rotte dei cavi in fibra ottica sia per gli attacchi contro i centri di elaborazione dati nel golfo Persico.

Lo stretto di Hormuz e il mar Rosso in particolare sono importanti “colli di bottiglia” del sistema mondiale dei cavi internet, che collegano l’Asia all’Europa, ai paesi arabi e all’Africa orientale. Più del 95 per cento del traffico internet globale scorre sui cavi in fibra ottica. Sulla rotta che porta al golfo Persico attraverso l’Egitto e il mar Rosso passa circa il 30 per cento del traffico globale. Finora nessun cavo è stato danneggiato nello stretto, ma l’Iran ha minacciato di interferire con la rete sottomarina.

In effetti l’infrastruttura potrebbe essere davvero presa di mira e una mossa di questo tipo colpirebbe tanto gli alleati quanto i nemici di Teheran, anche se, con il blackout di internet imposto dall’inizio del conflitto, proprio l’Iran ne risentirebbe meno degli altri.

Un attacco di questo tipo richiederebbe il taglio di tre cavi principali, un’impresa difficile se si tiene conto che sono in fondo al mare e che sono mobili e di piccole dimensioni (un cavo in fibra ottica è grande più o meno come un tubo da giardino). Inoltre, per superare lo stretto di Hormuz, questo tratto di rete è stato fatto passare nelle acque territoriali dell’Oman, non in quelle iraniane.