Dal 14 marzo almeno tredici paesi dell’Africa occidentale, dalla Liberia al Burkina Faso, hanno avuto gravi difficoltà nei collegamenti a internet a causa del danneggiamento di quattro cavi in fibra ottica sottomarini. In quei giorni molti siti non erano accessibili e i servizi bancari hanno subìto interruzioni. Anche se in alcuni casi la situazione è migliorata con il passare del tempo, per riparare il guasto, individuato al largo di Abidjan, in Costa d’Avorio, ci vorranno settimane.

L’incidente ha spinto molti a riflettere sulla centralità di questi cavi per assicurare il funzionamento di internet, da cui ormai dipendono molte economie, comprese quelle africane. Il sito nigeriano The Cable riporta i dati dell’azienda Telegeography, specializzata in ricerche di mercato sulle telecomunicazioni, secondo la quale in tutto il mondo sarebbero stati posati 1,4 milioni di chilometri di cavi. Ma “per l’Africa passa appena il 5 per cento di queste linee”, nota l’imprenditore sociale ghaneano Bright Simons, intervistato da Semafor, cosa che rende l’“economia digitale” africana ancora molto fragile.