- I traumi dovuti allo sport possono danneggiare per anni la barriera emato-encefalica e accelerare il declino cognitivo.
- È stata individuata una rete di neuroni che provoca l’aggravarsi della dermatite atopica in risposta allo stress.
- Alcune specie di uccelli usano i filtri delle sigarette per realizzare i nidi, forse perché allontanano i parassiti.
- Il premio Abel, assegnato ogni anno dal re di Norvegia a un matematico straniero, è stato dato al tedesco Gerd Faltings, che nel 1983 ha dimostrato la congettura di Mordell.
- Il rover Perseverance ha individuato nuove prove che in passato sulla superficie di Marte esisteva acqua allo stato liquido.
- Una nuova datazione del sito di Monte Verde, in Cile, suggerisce che gli esseri umani potrebbero aver raggiunto il Sudamerica più tardi di quanto ipotizzato.
- Nel 2025 lo squilibrio energetico della Terra ha raggiunto un nuovo record, avverte l’Organizzazione meteorologica mondiale.
- Grazie alla manipolazione genetica potrebbe essere sviluppata una varietà di riso perenne che non deve essere seminata ogni anno.
- Probabilmente i neandertal usavano il catrame ottenuto dalla corteccia delle betulle per disinfettare le ferite.
- Una nuova tecnica potrebbe permettere di conservare il cervello in modo da permettere la ripresa delle sue attività in un momento successivo.
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