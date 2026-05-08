Nell’ottobre scorso il partito di Milei, La libertad avanza (Lla), aveva vinto le elezioni legislative di metà mandato, un successo che aveva permesso al presidente di rilanciare al congresso il suo programma di tagli alla spesa pubblica e liberalizzazioni. “Ma oggi gli elettori hanno due grandi motivi per lamentarsi di Milei: gli scandali di corruzione e le difficoltà economiche”, ha sottolineato il settimanale britannico.

“Difficilmente queste parole potranno essere apprezzate dagli argentini in difficoltà”, ha commentato l’Economist, ricordando che il tasso di gradimento di Milei è in forte calo. “È sceso di quasi trenta punti percentuali, toccando il livello più basso da quando è entrato in carica, nel dicembre 2023”.

“Sapete chi è stato colpito più duramente dalla crisi economica? Io”, ha dichiarato il presidente ultraliberista argentino Javier Milei in occasione di un recente evento pubblico. “Sono l’unico il cui stipendio è rimasto bloccato. Sono il presidente meno pagato delle Americhe”.

Per quanto riguarda i primi, Milei è direttamente coinvolto in un caso di possibili manipolazioni legate al suo sostegno alla criptovaluta $Libra, mentre il suo capo di gabinetto Manuel Adorni è sotto inchiesta per arricchimento illecito.

Milei ha reagito attaccando la stampa. In appena quattro giorni, ad aprile, ha pubblicato su X più di ottanta messaggi contro i mezzi d’informazione, riproponendo anche uno slogan della destra statunitense: “Non odiamo abbastanza i giornalisti”. A metà aprile aveva perfino negato alla stampa l’accesso alla Casa Rosada, la sede della presidenza.

“Gli argentini avrebbero potuto ignorare le accuse di corruzione se l’economia fosse stata in salute. Ma non è così. L’inflazione, che era stata contenuta nella prima fase della presidenza Milei, ha ripreso a correre, raggiungendo a marzo il 33 per cento su base annua, mentre a febbraio il pil è sceso del 2,6 per cento rispetto al mese precedente”, ha sottolineato l’Economist, citando anche le centinaia di migliaia di posti di lavoro persi dal dicembre 2023.

A poco più di un anno dalle elezioni presidenziali, “i sondaggi mostrano che i salari bassi e la disoccupazione sono le principali preoccupazioni degli argentini”, ha affermato il settimanale, aggiungendo che Milei deve cambiare rotta subito se vuole sperare di recuperare consensi.