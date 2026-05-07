Credo che mio padre, morto dieci anni fa, fosse gay o preferisse gli uomini, ma non ho nessuna prova. I miei sospetti si basano soprattutto sul suo modo di guardare le persone, su alcuni abbonamenti a riviste e su una conversazione.

Negli anni settanta feci coming out con i miei genitori, mentre ero a casa durante una pausa dall’università. Quella sera stessa mio padre mi prese da parte e mi confidò che prima di sposarsi aveva avuto una relazione con un uomo, ma aveva ricevuto aiuto psicologico ed era “guarito”. Sperava che io facessi lo stesso. Disse: “Promettimi di non dirlo a tua madre, le spezzerebbe il cuore”. Glielo promisi.

Qualche tempo dopo gli chiesi di parlarmi ancora di quell’uomo, ma lui negò tutta la storia e litigammo. Tuttavia, molti anni dopo, in una breve autobiografia che scrisse per i nipoti accennò a un’amicizia del liceo di cui “preferiva non parlare”.

Col tempo mio padre ha accettato la mia sessualità, mi ha sostenuto ed è sempre stato gentile con i miei partner, ma dopo quella confessione ritrattata ho smesso di fidarmi di lui.

Sono obbligato a raccontarlo a mia madre? L’idea di essere stato complice nel nasconderle la verità mi mette a disagio. Ma è possibile che avesse inventato quella “confessione” in un maldestro tentativo di aiutarmi, abbandonando poi la strategia visto che non aveva funzionato. L’unica cosa di cui sono certo è che mi ha deluso.

Mi è difficile immaginare come questa storia potrebbe essere d’aiuto a mia madre, che ora ha più di ottant’anni. Anche se mio padre aveva davvero un segreto, non c’è modo di sapere se ha tradito un impegno nei suoi confronti. Per di più, mia madre potrebbe averlo già intuito e risolto a modo suo (anche se, in questo caso, suppongo che ne avrebbe parlato con me, il suo figlio gay).–Lettera firmata