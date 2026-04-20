- Uno studio genetico indica che l’evoluzione degli esseri umani ha accelerato significativamente negli ultimi diecimila anni.
- Il progetto Desi ha completato la più grande mappa dell’universo mai realizzata.
- Uno studio ha individuato migliaia di differenze tra l’espressione genica nel cervello delle donne e degli uomini.
- In Arizona è stata scoperta una specie di formiche che si comporta in modo simile ai pesci pulitori.
- Sono state individuate quelle che potrebbero essere le tracce lasciate da un antico oceano sulla superficie di Marte.
- I neandertal crescevano molto più rapidamente dei sapiens nei primi sette anni di vita.
- Un uomo non mostra più i sintomi dell’hiv grazie al trapianto di midollo osseo del fratello.
- Pompare acqua sulla banchisa per favorire la formazione del ghiaccio non produce effetti duraturi.
- Le forme gravi di malaria possono avere effetti a lungo termine sullo sviluppo cognitivo dei bambini.
- Lavarsi i denti più spesso potrebbe ridurre il rischio di contrarre una polmonite in ospedale.
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