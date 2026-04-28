Possiamo usare le intelligenze artificiali per lavorare, studiare, imparare, progettare. Possono diventare assistenti preziose in attività quotidiane e in progetti complessi. Ma solo se impariamo a conoscerle davvero.
Un corso con Alberto Puliafito, giornalista e esperto di intelligenze artificiali generative
Dove
In presenza, al Goethe-Institut di Roma
o a distanza su Zoom
Quando
venerdì 22 maggio, dalle 17 alle 20
sabato 23 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
Il corso offre una guida teorica e pratica per capire cosa sono le intelligenze artificiali, come funzionano e come si possono usare in modo efficace e consapevole. Faremo il punto sul dibattito etico, sulle questioni legali e politiche, sulle regole che stanno emergendo e sulle scelte che abbiamo davanti. Analizzeremo i cambiamenti che queste tecnologie stanno portando nel lavoro, nella cultura e nella società, adottando uno sguardo multidisciplinare. E soprattutto impareremo a personalizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, adattandoli ai nostri obiettivi.
Se vuoi partecipare al corso in presenza iscriviti qui.
Se invece vuoi partecipare online su Zoom iscriviti qui.
Il corso fa per te se vuoi capire davvero di cosa si parla quando si parla di intelligenze artificiali; se vuoi usarle concretamente nel tuo lavoro; se desideri intervenire nel dibattito pubblico in modo informato; se vuoi aiutare le persone intorno a te (colleghi, studenti, figli) a utilizzarle in modo più consapevole; se ti incuriosiscono le innovazioni tecnologiche e vuoi imparare a governarle invece di subirle; se fai un lavoro creativo, intellettuale o culturale e ti chiedi che impatto potranno avere sul tuo futuro.
Obiettivi
Acquisire le basi teoriche per comprendere cosa sono le intelligenze artificiali e i large language model; imparare le tecniche pratiche per usare questi strumenti in modo efficace; personalizzarli e integrarli nel proprio lavoro, nello studio o nella vita quotidiana; conoscere opportunità, limiti, rischi, regolamenti e il dibattito internazionale in corso.
Programma indicativo
Il corso offrirà un quadro aggiornato delle intelligenze artificiali generative oggi, spiegando come funzionano e quali sono le principali differenze tra gli strumenti disponibili. Lavoreremo sulla personalizzazione delle intelligenze artificiali, imparando a farle rispondere alle nostre esigenze e a integrarle nel nostro flusso di lavoro. Vedremo in pratica come usare strumenti come ChatGpt, Midjourney, Runway, ElevenLabs, HeyGen, Gemini e altri, esplorandone applicazioni concrete.
Affronteremo poi il tema delle regole: dalla normativa italiana all’Ai Act europeo, fino al ruolo dei regolatori nel mondo. Analizzeremo cosa sta succedendo negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, e quali modelli stanno emergendo. Infine discuteremo le opportunità per il lavoro e lo studio e le grandi questioni (etiche, politiche, economiche e ambientali) che queste tecnologie sollevano per cercare di capire in che modo le intelligenze artificiali stanno ridefinendo il nostro presente e il nostro futuro.
Informazioni
Il corso si svolgerà venerdì 22 maggio, dalle 17 alle 20, e sabato 23 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Potrai scegliere se seguirlo in presenza presso il Goethe Institut di Roma (via Savoia 15) o in diretta su Zoom. Dal 26 maggio potrai rivedere online il corso fino al 30 luglio 2026.
Costa 180 euro. Chi ha l’abbonamento a Internazionale ha uno sconto e paga 120 euro. Il codice sconto è inviato a tutti gli abbonati e a tutte le abbonate nella newsletter del giovedì. Se non l’hai ricevuto scrivi a corsi@internazionale.it.
Se al momento dell’iscrizione hai scelto di seguire il corso online, il giorno della lezione riceverai via email il link per collegarti a Zoom (scarica e installa l’applicazione sul tuo computer). Il link ti arriverà da corsi@internazionale.it. Per evitare che la comunicazione vada persa, ti consigliamo di inserire questo indirizzo nella tua rubrica indirizzi e di controllare anche la sezione spam.
Se hai scelto di partecipare al corso in presenza, ti chiediamo di arrivare al Goethe-Institut venerdì 22 maggio alle 16.30.
Durante la lezione sarà possibile fare domande al docente sia per chi partecipa in presenza sia per chi partecipa da remoto.
Puoi regalare il corso a un’altra persona: basta indicare il suo nome, cognome e indirizzo email nel campo “email di chi frequenterà il corso” nel modulo di iscrizione.
Non è possibile pagare il corso con la carta del docente.
È possibile iscriversi fino alle 17.00 del 21 maggio 2026.
Il 26 maggio sarà inviato un link per rivedere il corso.
Alla fine del corso sarà inviato un attestato di partecipazione a tutte le persone iscritte.
Se hai qualche dubbio scrivici a corsi@internazionale.it.
Se vuoi partecipare al corso in presenza iscriviti qui.
Se invece vuoi partecipare online su Zoom iscriviti qui.
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