Il corso offre una guida teorica e pratica per capire cosa sono le intelligenze artificiali, come funzionano e come si possono usare in modo efficace e consapevole. Faremo il punto sul dibattito etico, sulle questioni legali e politiche, sulle regole che stanno emergendo e sulle scelte che abbiamo davanti. Analizzeremo i cambiamenti che queste tecnologie stanno portando nel lavoro, nella cultura e nella società, adottando uno sguardo multidisciplinare. E soprattutto impareremo a personalizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, adattandoli ai nostri obiettivi.

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Il corso fa per te se vuoi capire davvero di cosa si parla quando si parla di intelligenze artificiali; se vuoi usarle concretamente nel tuo lavoro; se desideri intervenire nel dibattito pubblico in modo informato; se vuoi aiutare le persone intorno a te (colleghi, studenti, figli) a utilizzarle in modo più consapevole; se ti incuriosiscono le innovazioni tecnologiche e vuoi imparare a governarle invece di subirle; se fai un lavoro creativo, intellettuale o culturale e ti chiedi che impatto potranno avere sul tuo futuro.

Obiettivi

Acquisire le basi teoriche per comprendere cosa sono le intelligenze artificiali e i large language model; imparare le tecniche pratiche per usare questi strumenti in modo efficace; personalizzarli e integrarli nel proprio lavoro, nello studio o nella vita quotidiana; conoscere opportunità, limiti, rischi, regolamenti e il dibattito internazionale in corso.

Programma indicativo

Il corso offrirà un quadro aggiornato delle intelligenze artificiali generative oggi, spiegando come funzionano e quali sono le principali differenze tra gli strumenti disponibili. Lavoreremo sulla personalizzazione delle intelligenze artificiali, imparando a farle rispondere alle nostre esigenze e a integrarle nel nostro flusso di lavoro. Vedremo in pratica come usare strumenti come ChatGpt, Midjourney, Runway, ElevenLabs, HeyGen, Gemini e altri, esplorandone applicazioni concrete.

Affronteremo poi il tema delle regole: dalla normativa italiana all’Ai Act europeo, fino al ruolo dei regolatori nel mondo. Analizzeremo cosa sta succedendo negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, e quali modelli stanno emergendo. Infine discuteremo le opportunità per il lavoro e lo studio e le grandi questioni (etiche, politiche, economiche e ambientali) che queste tecnologie sollevano per cercare di capire in che modo le intelligenze artificiali stanno ridefinendo il nostro presente e il nostro futuro.