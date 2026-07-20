- Per la prima volta sono stati trovati i segni della presenza di un’atmosfera su un pianeta potenzialmente abitabile.
- Nella Repubblica Democratica del Congo è stata scoperta una specie di scimmia finora sconosciuta.
- Le femmine dominanti di eterocefalo glabro emettono una sostanza che impedisce alle altre femmine del gruppo di riprodursi.
- Una terapia a base di antivirali può rallentare il progresso della sclerosi multipla e prevenire le ricadute.
- Un gruppo di cacciatori raccoglitori ha introdotte le trote in un lago della Norvegia almeno settemila anni fa per usarle come fonte di cibo.
- Sembra che alcune principesse egizie usassero davvero le armi trovate sepolte con loro.
- Uno scheletro di tirannosauro è stato venduto all’asta per cinquanta milioni di dollari, la cifra più alta di sempre.
- È stato sviluppato un integratore capace di rimuovere le microplastiche dall’organismo.
- Quando stanno per morire le colonie di alcuni batteri rilasciano dei frammenti per propagarsi altrove.
- Uno studio genetico ha ricostruito le origini di 152 schiavi liberati sull’isola di Sant’Elena nel diciannovesimo secolo.
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