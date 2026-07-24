A cosa servono i film? Che rapporto hanno con la società e la realtà che raccontano? E com’è cambiata negli ultimi decenni l’industria cinematografica?

Storie di cinema raccoglie sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, in cui Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Felini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema.

Il testo è una collezione dei racconti, delle testimonianze e delle riflessioni critiche di uno dei più importanti intellettuali italiani del secondo novecento sulla forma d’arte che forse più ha segnato e caratterizzato lo scorso secolo.

Storie di cinema è il settimo libro di Extra Large, la collana dei tascabili di Internazionale, pensata per far conoscere a lettrici e lettori reportage, inchieste, articoli e racconti di grande qualità narrativa e giornalistica ma troppo lunghi per essere pubblicati sul settimanale. Il progetto grafico è di Mark Porter.

Storie di cinema è un volume di 96 pagine, in formato tascabile, in vendita a 7 euro in tutte le edicole, nelle principali librerie online (tra cui Ibs, La Feltrinelli, Hoepli, Amazon), e a 3,99 euro in formato ebook, anche per Kindle e per Kobo.