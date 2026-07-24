Sono una donna eterosessuale trentenne e da due anni sto insieme a un uomo eterosessuale poco più giovane. Per i primi sedici mesi circa abbiamo mantenuto una relazione informale. Quando abbiamo fatto il discorso per “definire la relazione” (dietro sua richiesta!), lui ha accettato la mia regola del “nessun segreto importante”. Il grosso segreto che gli ho svelato io è questo: dovevo sposarmi con uno che poi ho lasciato, quindi là fuori ho un ex molto, molto risentito. (Il fatto che non siamo amici dipende dal mio ex, Dan, non da me. Sono rimasta amica con quasi tutti gli altri miei ex, mentre lui odia tutte le sue, fra cui ora ci sono anch’io. Hai ragione, è un campanello d’allarme). Il suo grosso segreto: ha un account sui social media dove pubblica foto provocanti. Di per sé andrebbe anche bene. Il mio fidanzato però accetta soldi da uomini sottomessi, gli vende la sua biancheria intima usata (!) e nei suoi scambi con loro usa un linguaggio estremamente omofobo e degradante. Lui si ostina a dire che non è omofobo per davvero e io gli credo. Non ha alcun problema con le persone gay, dice, è solo una recita. Lo capisco: alcune persone vogliono essere maltrattate. Quello che non capisco è perché debba essere lui a maltrattarli. Capirei se facesse questo tipo di lavoro sessuale (si tratta di lavoro sessuale?) per soldi o per eccitazione. Ma lui si ostina a dire che non lo eccita, Dan, proviene da una famiglia benestante (genitori molto ricchi) e ha un lavoro ben pagato nella loro azienda. Di che si tratta, allora, Dan? Quando gli chiedo perché continui a farlo – richiede un sacco di tempo e di impegno – lui ripete che lo fa solo per soldi. Lo eccita l’attenzione che riceve? È un esibizionista? È perché gli uomini gli parlano del suo corpo in modo diverso dalle donne? Sinceramente non credo che il mio fidanzato sia segretamente gay e non penso che si possa considerare tradimento. Ma non riesco a non pensare che stia mentendo a se stesso sul perché lo fa, e che ora stia mentendo anche a me.

– Finding I Need Dan’s Outrageous Moral Support

P.s. Uno scenario da incubo: mio fratello è gay. Non ha ancora conosciuto il mio fidanzato, ma lo farà. E se un giorno – dio non voglia – mio fratello dovesse imbattersi per caso nel suo account?

Il tuo fidanzato potrebbe essere bisessuale, Findom, ma in modo molto limitato. Con questo intendo dire che il tuo ragazzo prova un lieve brivido nel mettersi in mostra davanti agli uomini, o che gli piace far eccitare tizi sottomessi, o sapere che là fuori ci sono uomini che annusano le sue mutande usate mentre si masturbano, o tutte queste cose insieme.

Questo particolare tipo di lavoro sessuale (sì, lo è) che il tuo fidanzato sta svolgendo può richiedere parecchio tempo, perciò deve pur ricavarne qualcos’altro. E dato che non ha bisogno di soldi, rimane un’altra possibilità: questi scambi stimolano i sistemi di ricompensa in qualche anfratto del suo cervello. E se il tuo fidanzato è bisessuale solo per la findom, non credo ci sia nulla di scorretto nel fatto di definirsi eterosessuale (con se stesso, con te, con i suoi clienti).

Oppure forse, invece, è proprio per i soldi? Se c’è una cosa che abbiamo imparato sui ricchi negli ultimi decenni, Findom, è che non si accontentano di ciò che già possiedono. I milionari vogliono diventare miliardari, i miliardari vogliono diventare multimiliardari, ecc. (Non basta avere uno yacht, il tuo yacht deve avere anche un sottomarino). Quindi non si può scartare a priori la possibilità che il tuo fidanzato lo faccia per soldi. Il fatto che possieda già parecchio – e che a quanto pare sia destinato a ereditare ancora di più (fatti mettere al dito quell’anello, amica) – non significa che non voglia dell’altro.

E sai una cosa? Purché i tizi che pagano il tuo fidanzato in cambio di tempo, attenzione e mutande trovino che ne valga la pena, non c’è nulla di sbagliato in quello che lui sta facendo. E dati la sua età e il fatto che non te ne ha parlato finché non avete fatto quel discorso per definire il vostro rapporto, è del tutto possibile che tu sia la prima persona con cui parla di questo secondo mestiere un po’ kinky. Se non ci ha riflettuto troppo a fondo, forse non è stato in grado di spiegarti chiaramente perché lo fa. Dire al tuo fidanzato che il suo secondo mestiere non ti crea problemi – cioè esprimergli il tuo appoggio – anche se non capisci appieno perché lo fa, potrebbe portare a ulteriori conversazioni (e forse a un maggiore grado di consapevolezza da parte sua), Findom, e un giorno otterrai da lui una risposta più sensata.

P.s. Ho chiesto a Sunshyne Smile, un modello bisessuale che mette online contenuti più soft di quelli del tuo fidanzato, un parere sulle motivazioni del tuo ragazzo. “Io personalmente non lo farei se non ci fosse un ritorno economico o sessuale”, ha risposto Sunshyne in un’email. “Penso che il fidanzato di questa donna cerchi un senso di potere e controllo. Vuole sentirsi potente e dominante, ma non riesce a esserlo in altri ambiti della sua vita e ha trovato una sfera in cui può”. Credo che Sunshyne abbia colto nel segno: il tuo fidanzato lavora sostanzialmente per i suoi ricchi genitori, il che significa che non è mai sfuggito al loro controllo. Trovare un angolino di internet dov’è lui a comandare potrebbe avere un certo fascino.

P.p.s. Davvero? Tuo fratello gay che “si imbatte per caso” nell’account segreto del tuo fidanzato? È questo il tuo scenario da incubo? La mia tendenza a immaginare il peggiore degli scenari mi ha subito suggerito questo: vedere un lampo di riconoscimento sul volto di tuo fratello quando gli presenterai il tuo fidanzato, e in quel momento renderti conto che ci sono dieci paia di mutande del tuo ragazzo nascoste in fondo al suo cassetto dei calzini: quello sì che è il vero scenario da incubo.