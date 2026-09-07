  • L’esperimento Lux-Zeplin ha rilevato un segnale che potrebbe essere stato prodotto da una particella di materia oscura.
  • Uno studio ha trovato una correlazione tra i principali tratti di personalità e alcune varianti genetiche.
  • L’Organizzazione mondiale della meteorologia (Omm) ha confermato il rischio di eventi climatici estremi legati al fenomeno del Niño nei prossimi mesi.
  • Un paziente affetto da una grave malattia renale è sopravvissuto per nove mesi senza dialisi grazie a un rene di maiale.
  • Il semaglutide può rallentare l’invecchiamento e aumentare la durata della vita, suggerisce un esperimento sui topi.
  • Dei procioni pigmei sono stati osservati mentre insegnavano ad altri esemplari a costruire oggetti per giocare.
  • Nei topi la psilocibina può prevenire una dolorosa neuropatia provocata dalla chemioterapia.
  • Indurre i pazienti a produrre delle cellule T geneticamente modificate potrebbe permettere di curare alcune malattie autoimmuni.
  • Uno studio del connettoma ha rivelato nel dettaglio le differenze nel cervello dei moscerini della frutta maschi e femmine.
  • Sono stati annunciati i vincitori dei premi IgNobel 2026.

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