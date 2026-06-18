A San Raffaele Cimena (Torino) un uomo ha bucato le gomme dell’auto dell’ex moglie coprendosi la testa con un sacchetto per non farsi riprendere dalle telecamere, ma il sacchetto gli è scivolato ed è stato quindi identificato (1). A Milano un facoltoso imprenditore condannato in primo grado a quattro anni per maltrattamenti all’ex moglie ha dichiarato di averla “sempre trattata come un fiore” (2). A Cuneo un uomo sotto processo per stalking all’ex moglie ha portato come testimone sua nonna, secondo la quale gli incontri tra i due dopo la separazione erano del tutto casuali (3). A Milano il tribunale ha respinto la richiesta di un assegno divorzile di 250mila euro al mese avanzata dall’ex moglie del calciatore Mauro Icardi, argomentando che la donna ha già una situazione patrimoniale “molto florida” (4). A Bari un uomo ha vinto la causa contro l’ex moglie che continuava a incassare l’assegno di mantenimento per la figlia ormai più che maggiorenne che non studia né lavora (5). A Napoli un uomo ha fatto causa all’ex moglie perché non pagava l’affitto della casa dove vivevano da sposati, che è stata assegnata a lei assegnata ma ha mantenuto il contratto intestato a lui (6). A Lodi un uomo ha vinto la causa contro l’ex moglie che pretendeva, in base alla legge, il quaranta per cento del trattamento di fine rapporto maturato da lui quando erano sposati; l’uomo però aveva affidato il tfr alla previdenza privata e la cassazione ha stabilito che in questo agli ex coniugi non spetta niente (7). A Vieste (Foggia) l’assessora regionale al turismo è indagata con l’accusa di aver fatto revocare la concessione di una spiaggia all’ex marito, un imprenditore balneare con cui è in lite per gli alimenti (8) (9). A Napoli un imprenditore condannato per abusi edilizi si è aggiudicato la concessione della celebre spiaggia delle monache a Posillipo (10) (11) (12). Sul litorale di Ravenna sono arrivati bagnini dall’Argentina per rimediare alla carenza di personale locale (13). A Bibione (Venezia) una spiaggia è stata riservata ai single, con un solo lettino in ogni piazzola (14). A Villasimius (Cagliari) il comune ha stabilito che in una nota spiaggia locale potranno portare l’ombrellone solo le famiglie con anziani sopra i 65 anni o bambini sotto i dieci (15), una decisione che ha provocato molte polemiche (16) ed è finita anche su vari giornali stranieri (17) (18) (19), uno dei quali ha ironizzato sulla necessità di noleggiare una nonna per stare all’ombra (20).

A Ostia (Roma) un uomo è stato denunciato perché tentava di rubare alcune bevande lasciate in uno stabilimento balneare chiuso un mese fa dalla guardia di finanza perché abusivo (21). A Trieste uno stabilimento balneare ha creato un punto di bookcrossing dove i bagnanti possono scambiarsi libri da leggere sotto l’ombrellone (22). A Piombino (Livorno) gli operatori turistici sono arrabbiati con il comune perché sull’unica spiaggia di sabbia la grande quantità di posidonia portata dalle mareggiate invernali non è stata rimossa e il litorale è impraticabile (23). A Marina di Cetara (Salerno) una delle spiagge più famose della costiera amalfitana quest’estate sarà inaccessibile perché è stata sequestrata dalla magistratura a causa della sabbia usata nei lavori di allargamento, che non è cromaticamente coerente con i vincoli paesaggistici e in particolare con i colori pastello del borgo (24). Secondo una ricerca di Altroconsumo Lignano Sabbiadoro (Udine) è, in media, il comune italiano con gli stabilimenti balneari più economici e Alassio (Savona) quello con le spiagge più care (25). Secondo il quotidiano inglese The Guardian la spiaggia libera più bella d’Italia è quella di Sirolo (Ancona) (26) (27). Secondo il quotidiano Il Messaggero la spiaggia di Mezzavalle (Ancona), raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero ripido di un chilometro, è la più silenziosa d’Italia (28). Il primato di spiaggia più lunga d’Italia è conteso tra Platamona (Sassari), Jesolo (Venezia) e Comacchio (Ferrara) (29) (30) (31). In una spiaggia di Sant’Anna Arresi (nel sud della Sardegna) una decina di migranti appena sbarcati tra i bagnanti hanno sparato in aria razzi di segnalazione e fuochi d’artificio per festeggiare l’arrivo in Italia dall’Algeria (32). In una spiaggia di Cattolica (Rimini) uno sciame d’api ha costruito il suo alveare sotto un ombrellone, causando la fuga dei bagnanti (33) (34). Sulla spiaggia di San Marco di Agropoli (Salerno) è apparso un cinghiale che ha fatto un breve bagno in mare poi è tornato nella vegetazione senza disturbare i bagnanti (35). In una spiaggia di Porto Cesareo (Lecce) è apparso il nuovo sindaco che con un megafono ammoniva i bagnanti a non lasciare in giro rifiuti (36). A Roma l’azienda comunale di servizi ambientali ha lanciato una campagna contro l’abbandono di rifiuti usando immagini di divani e altri mobili sulle strade della capitale (37). A Pieve Emanuele (Milano) il comune ha deciso di eliminare i cassonetti interrati costati migliaia di euro e posizionati solo due anni fa perché i sacchi di rifiuti venivano lasciati sopra le colonnine invece che nei contenitori (38) (39). A Bari un ristoratore che aveva lasciato alcuni sacchi di rifiuti accanto al cassonetto, invece di metterli all’interno, è stato punito anche con la sospensione della licenza del suo esercizio per cinque giorni, in base a una recente ordinanza del sindaco (40). A Rho (Milano) un uomo che ha gettato alcuni sacchi di spazzatura sul ciglio di una strada è stato punito anche con la sospensione della patente e il sequestro dell’automobile, in base a una norma nazionale in vigore da pochi mesi (41) (42). A Ovaro (Udine) le fototrappole hanno identificato sei persone che scaricavano nei boschi ogni tipo di rifiuti, dagli attrezzi agricoli alle lavatrici (43). A Piacenza una donna di 89 anni invalida ha ricevuto una multa di 121 euro perché gli ispettori ambientali hanno trovato uno scontrino farmaceutico con il suo codice fiscale in un sacco della spazzatura smaltito scorrettamente, ma lei ha fatto ricorso perché abita in un’altra zona della città, non è mai stata nel luogo dove è stato ritrovato il sacco e non è nemmeno in grado fisicamente di trasportare un sacco in un luogo così lontano da casa (44). A Calceranica (Trento) ignoti hanno smaltito i rifiuti gettandoli sulle barche ormeggiate nel porticciolo sul lago di Caldonazzo (45). A Como sono stati denunciati decine di “buttadentro” abusivi che fermavano i turisti proponendogli gite in barca sul lago (46). A Viareggio (Lucca) il comune è in causa con un circolo velico per la costruzione di un pontile sul lago di Massaciuccoli che ostacolerebbe il passaggio delle barche (47) (48) (49). A Monte Isola (Brescia) si sta sperimentando un sistema basato su droni subacquei e aerei per la ricerca di persone disperse nel lago d’Iseo (50).

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A Venezia è stato presentato un sistema subacqueo guidato dall’intelligenza artificiale che pulisce le carene delle barche senza più bisogno di tirarle a secco (51) (52). A Napoli una barca larga tre metri che veniva trasportata a rimorchio verso il mare è rimasta incastrata in un vicolo cittadino bloccandolo per ore (53). A Taranto gli allevatori della celebre cozza nera stanno facendo costruire una barca da usare in condivisione per proporre gite turistiche nella laguna del mar Piccolo, un’oasi biologica interdetta alla navigazione a motore (54). A Capri (Napoli) il campione di pallacanestro statunitense LeBron James si è fatto fotografare mentre gioca a golf sul suo yacht sullo sfondo dei faraglioni, e per rispondere alle proteste degli ecologisti ha fatto sapere che le palline erano biodegradabili (55). Al largo di Taormina (Messina) un calciatore del Napoli ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul flybridge di un panfilo di trenta metri, documentando la scena con un video che ha postato sui social network (56) (57). A Tropea (Vibo Valentia) è arrivato lo yacht su cui la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner stanno trascorrendo la luna di miele, un’imbarcazione di 72 metri che batte bandiera delle isole Cayman per motivi fiscali (58) (59) (60). A Ventimiglia (Imperia) il nuovo proprietario del lussuoso club Twiga, l’imprenditore Leonardo Del Vecchio, ha inaugurato un servizio per trasportare i clienti dal principato di Monaco via mare a bordo di gommoni cabinati, al costo di cento euro a passeggero per un viaggio di quindici minuti (61) (62). A Crotone sono sbarcati quarantasette migranti africani che erano partiti dalla Libia ammassati in un gommone di dieci metri per tre, tubolari inclusi (63) (64). A Procida (Napoli) dodici docenti di scuole medie e superiori hanno noleggiato un gommone a spese loro per recarsi a completare gli scrutini e gli esami di fine anno in diversi istituti di Ischia, perché il traghetto era in avaria (65) (66).

Questo testo è tratto dalla newsletter Cronache.

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