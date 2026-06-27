Nell’ottobre 2025 sono bastati 25 minuti, il tempo necessario per arrivare in auto all’aeroporto di Adelaide, perché Rocco Longo, un imprenditore vinicolo di 41 anni, vedesse svanire sotto i suoi occhi gran parte dei risparmi che aveva investito per assicurarsi la pensione. Come racconta Bloomberg, i suoi soldi sono stati bruciati dal crollo di Kaspa, una criptovaluta poco conosciuta. Era l’unico investimento del suo portafoglio pensionistico: quel giorno il valore di Kaspa era in caduta libera e in poco meno di mezz’ora i risparmi di Longo sono passati da quarantamila dollari australiani (circa 25mila euro) a seimila dollari. L’imprenditore, però, ai giornalisti di Bloomberg ha detto di non avere rimpianti: “Dopo tutto si tratta del mio futuro. Perché dovrei affidare i miei soldi a qualcun altro perché prenda decisioni al posto mio?”.

Longo è uno degli 1,2 milioni di australiani che in tutto hanno messo da parte 1.200 miliardi di dollari australiani e se li gestiscono da soli per avere la pensione. Hanno scelto il Self-managed superannuation fund (Smsf), che permette ai risparmiatori di investire liberamente su qualunque titolo e bene, dalle azioni alle proprietà immobiliari fino alle criptovalute, con guadagni tassati solo il 15 per cento all’anno (di solito l’aliquota si azzera quando si va in pensione).

Mentre la maggioranza sceglie ancora fondi professionali regolati severamente, il numero di lavoratori che aderisce allo schema Smsf è cresciuto del 40 per cento negli ultimi cinque anni. Sono tutte persone insoddisfatte dei rendimenti garantiti dai fondi tradizionali e particolarmente inclini a prendere rischi senza seguire i consigli di un professionista: dal 2021, per esempio, gli investimenti in strumenti digitali come le criptovalute sono aumentati del 1.200 per cento.