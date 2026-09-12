I tempi si fanno sempre più difficili e incerti. Donald Trump è ormai il leader di uno stato canaglia; l’Europa è in preda alla crisi della sua industria manifatturiera, presa nella morsa tra gli Stati Uniti e la Cina, e intanto vede tornare gli spettri del novecento. Così a molti sembra il caso di prepararsi a resistere a futuri scossoni. È questa, più o meno, la logica alla base di un’operazione condotta con la massima riservatezza dalla banca centrale dei Paesi Bassi.

Nei mesi scorsi la Nederlandsche bank (Dnb), racconta il Financial Times, ha spostato più di 78 tonnellate d’oro da New York a Londra, citando come motivo “il crescente disordine geopolitico”. La capitale britannica ospita il più importante mercato mondiale dei metalli preziosi: ogni settimana nella City si concludono transazioni di lingotti d’oro per un valore complessivo di più di novecento miliardi di dollari.

Olaf Sleijpen, il governatore della Dnb, ha dichiarato che “con questo trasferimento abbiamo più margini di manovra per usare le nostre riserve auree”. Poi ha aggiunto: “Forse non useremo mai quei lingotti, ma ne abbiamo bisogno per rafforzare la nostra capacità di adattamento” a eventuali burrasche geopolitiche. La Dnb, che in tutto possiede 612 tonnellate di oro, ha trasferito anche sette tonnellate di lingotti dal Canada. Quelli che hanno attraversato fisicamente l’Atlantico corrispondono solo a 27 tonnellate; il metallo prezioso restante è stato venduto sul mercato di New York e con il ricavato sono stati comprati altrettanti lingotti a Londra.