Lo slogan della giornata era Alabama is back to work, l’Alabama torna al lavoro. Julia Gledhill, che ha raccontato l’evento sulla rivista The Baffler , osserva che lo stabilimento inaugurato con tanto entusiasmo non era ancora entrato in funzione. Occupa un enorme capannone dove in passato si costruivano vagoni ferroviari. Nel 2021 l’azienda che lo gestiva aveva trasferito la produzione in Messico, lasciandolo vuoto.

A marzo circa duemila persone si sono ritrovate in questo piccolo comune nel nordovest dello stato per l’inaugurazione di Factory 4, uno stabilimento della Hadrian, una startup che sviluppa sistemi di produzione automatizzati per l’industria militare. La fabbrica dovrebbe produrre componenti per i sottomarini nucleari della marina. Tra gli invitati c’erano politici, investitori e dirigenti delle grandi aziende della difesa. Per l’occasione erano state preparate giacche Carhartt personalizzate e un modellino di sottomarino nucleare. Alla fine della cerimonia si sono esibiti i Lynyrd Skynyrd, uno dei gruppi più famosi del rock del sud.

Per capire una delle grandi questioni che gli Stati Uniti dovranno affrontare con la diffusione dell’intelligenza artificiale bisogna andare in Alabama, uno degli stati più poveri del paese. A Cherokee, lontano dai laboratori della Silicon valley e dalle comunità che protestano contro i data center, una startup sta provando a costruire un nuovo modello di fabbrica. La sua storia anticipa un problema destinato a diventare sempre più centrale nei prossimi anni: come orientare una rivoluzione tecnologica in modo che migliori la vita delle persone, invece di aggravare le disuguaglianze e la rabbia sociale.

Il punto fondamentale, in Alabama e nel resto del paese, è che tipo di lavoro nascerà, quanto sarà pagato e chi beneficerà dei guadagni economici dell’automazione. È una domanda che accompagna le rivoluzioni tecnologiche da secoli.

Fu in quel contesto che nacque il movimento dei luddisti , lavoratori tessili che organizzavano incursioni negli stabilimenti, distruggevano i macchinari e attaccavano le proprietà degli industriali. Oggi il loro nome viene spesso usato per indicare chi si oppone irragionevolmente alle nuove tecnologie. Ma, osserva Thompson, i luddisti avevano motivi molto concreti per protestare: le macchine stavano distruggendo il loro modo di guadagnarsi da vivere.

Il cambiamento arrivò attraverso un lungo processo. Nell’ottocento le ricerche sulle epidemie e sulla contaminazione dell’acqua contribuirono a convincere le autorità britanniche a intervenire. Furono costruite fognature, migliorati gli acquedotti, introdotte nuove norme sanitarie. Tra il 1880 e il 1940 l’aspettativa di vita in Inghilterra e Galles aumentò di circa il 50 per cento. La tecnologia, riassume Thompson, aveva creato nuove possibilità economiche, ma erano servite scoperte scientifiche, investimenti pubblici e decisioni politiche per trasformarle in condizioni di vita migliori.

Oggi consideriamo la rivoluzione industriale uno degli avvenimenti più importanti della storia, l’inizio di una crescita economica che avrebbe migliorato enormemente le condizioni di vita di miliardi di persone. Ma per molti di quelli che la vissero fu un periodo di impoverimento, malattie e morte.

Le cose non andavano molto meglio per chi trovava lavoro nelle nuove industrie. La macchina a vapore aveva attirato grandi masse di persone nelle città britanniche, che non disponevano delle infrastrutture necessarie per accoglierle. Le strade erano invase dai rifiuti, gli scarichi contaminavano i fiumi e le epidemie si diffondevano rapidamente. Thompson racconta che a Nottingham, la città dove era nato il movimento luddista, un litro d’acqua del fiume poteva contenere circa dodici grammi di liquami solidi. Nelle grandi città l’aspettativa di vita alla nascita crollò, in alcuni casi fino a 26 anni.

Circa tre secoli e mezzo prima dei luddisti, qualcosa di simile era successo con la stampa, che oggi associamo alla diffusione della conoscenza e della cultura. Nei primi decenni dopo la sua invenzione, molte tipografie – che producevano libri per un continente in gran parte analfabeta – fallirono. E quando cominciò a circolare su larga scala, la stampa contribuì anche alla diffusione della propaganda religiosa e delle persecuzioni. Tra la fine del quattrocento e l’inizio del cinquecento, il Malleus maleficarum, un manuale per individuare e perseguire le presunte streghe, fu ristampato molte volte. Uno studio del 2024 ha trovato un’associazione tra la pubblicazione di nuove edizioni e l’aumento dei processi per stregoneria.

Pochi decenni dopo, la circolazione degli scritti di Martin Lutero contribuì alla diffusione della riforma protestante, seguita da una lunga stagione di guerre religiose. Nel 1631 un gesuita tedesco, Friedrich Spee, pubblicò anonimamente un libro che denunciava le torture e le ingiustizie dei processi alle streghe. Anche grazie alla stampa cominciarono dunque a circolare gli argomenti di chi si opponeva alle persecuzioni. Le riforme dei sistemi giudiziari contribuirono poi a ridurle.

Tutto questo, spiega Thompson, dimostra che una tecnologia da sola non produce progresso. Il progresso nasce quando le società sviluppano gli strumenti necessari a orientare l’innovazione verso il miglioramento delle condizioni di vita.

Questo ci porta agli Stati Uniti di oggi. La rabbia e la sfiducia verso le istituzioni attraversano da tempo ampi settori della società. Decenni di trasformazioni economiche hanno contribuito ad alimentarle, soprattutto nelle comunità che hanno perso fabbriche, posti di lavoro e prospettive di mobilità sociale. E ora sempre più persone sono convinte che l’intelligenza artificiale avvantaggi solo pochissimi, mentre i costi ricadono sui lavoratori. Liquidare queste paure come “il solito panico morale” che accompagna ogni nuovo grande sviluppo tecnologico è sbagliato, e forse anche controproducente per chi sviluppa e spinge quella tecnologia.