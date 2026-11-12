Casal Bruciato, periferia est di Roma. Dove prima c’era solo campagna, oggi sorgono palazzine di sei o sette piani costruite negli anni sessanta e settanta una accanto all’altra. È qui che nella notte tra il 2 e il 3 novembre, intorno all’una, una bomba carta è esplosa nell’androne di un palazzo. Sono saltati i vetri fino al secondo piano. Venti minuti dopo – tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca – una seconda esplosione ha danneggiato il portone e alcuni appartamenti di un edificio.
Si tratta degli ultimi due ordigni esplosi in pochi mesi nella capitale vicino ad attività commerciali, condomini, autolavaggi, autonoleggi e bar. Per Gianfranco Minissale, dirigente della squadra mobile di Roma, le bombe sarebbero diciannove e non sarebbero riconducibili a un’unica organizzazione. Alcuni episodi potrebbero essere collegati tra loro, altri sarebbero invece la conseguenza di ritorsioni e vecchie rivalità. “La bomba sta diventando una modalità criminale con cui risolvere qualunque tipo di problema”, ha osservato Minissale il 4 novembre in una conferenza stampa in questura.
Il quadrante orientale di Roma è da tempo uno dei territori più redditizi per il mercato della droga. Le piazze di spaccio sono una fonte di guadagno enorme per la criminalità organizzata e il loro controllo garantisce un flusso continuo di denaro, che viene investito in attività commerciali, sale giochi, usura.
La crisi del clan Senese
“Storicamente questo quadrante della città è egemonizzato dal clan Senese”, spiega Gianpiero Cioffredi, referente del Lazio dell’associazione Libera e autore di diversi studi sulla penetrazione della criminalità organizzata nella capitale. Per capire quello che sta succedendo bisogna ricostruire alcuni eventi importanti degli ultimi mesi e mettere in fila una serie di operazioni giudiziarie che hanno progressivamente modificato gli assetti criminali della città.
Il 18 marzo 2025 sono state arrestate 26 persone, tra cui Giuseppe “Peppe” Molisso e Leandro Bennato, considerati due importanti luogotenenti del clan di Michele Senese, con un ruolo nell’organizzazione delle piazze di spaccio.
Il 19 febbraio 2026 è arrivata la sentenza della cassazione nell’inchiesta Affari di famiglia, una delle principali indagini sugli interessi del clan. La sentenza ha sancito in via definitiva la natura mafiosa del clan guidato da Michele Senese. Sono diventate definitive le condanne per vari esponenti del gruppo tra cui la moglie del boss, Raffaella Gaglione, e il fratello, Angelo Senese.
Il 6 maggio 2026 un’altra operazione ha portato all’arresto di 18 persone nell’orbita dei Senese. Infine l’8 settembre 2026, con l’inchiesta Diabolik, sono stati ricostruiti anche gli accordi sul traffico di droga tra il clan Senese e la ’ndrangheta.
Il risultato di questa serie di successi giudiziari e investigativi, secondo Cioffredi, è un’organizzazione indebolita sia sul piano degli affari sia nella gestione del mercato degli stupefacenti. Ma avere assicurato alla giustizia i responsabili del traffico di droga a Roma non ha risolto il problema, in assenza di interventi potici strutturati. Ha invece creato un vuoto di potere che ora diversi gruppi criminali cercano di colmare.
Da quanto è emerso dalle indagini, per anni Molisso e Bennato hanno contribuito a organizzare un sistema costituito da circa 28 piazze di spaccio nel quadrante est della città. Le piazze erano gestite da gruppi locali, che mantenevano una certa autonomia, ma in cambio della protezione del clan compravano da questo la cocaina a prezzi superiori a quelli di mercato. Il clan interveniva nella risoluzione dei conflitti, nel recupero crediti e nella gestione dei rapporti tra le piazze. Un sistema che, secondo Cioffredi, arrivava a muovere circa tre tonnellate di cocaina al mese.
Con gli arresti e le condanne, quel sistema si è incrinato. “Si è aperto un conflitto per la gestione delle piazze di spaccio”, spiega l’esperto. Da una parte ci sono gruppi emergenti o organizzazioni che per anni sono rimaste ai margini e ora cercano di conquistare una posizione autonoma; dall’altra affiliati del vecchio sistema che tentano di conservare il controllo del mercato.
Tra i nomi che emergono dalle indagini c’è quello di Emanuele Selva, indagato e attualmente latitante, che secondo Cioffredi potrebbe essere una delle persone intenzionate a resistere alla ridefinizione degli assetti criminali della città.
La partita economica è enorme. Una piazza di spaccio, spiega Cioffredi, può fruttare tra i 15mila e i 40mila euro al giorno. Negli ultimi dieci anni, inoltre, il mercato romano della droga ha attirato anche gruppi criminali locali che in precedenza si occupavano soprattutto di rapine e altri reati. Le organizzazioni più strutturate, come la ’ndrangheta e la camorra, garantiscono l’importazione della cocaina, mentre la gestione delle piazze è affidata prevalentemente a gruppi del posto, ai quali negli ultimi anni si è aggiunta anche manovalanzadi origine straniera.
Già nel 2025, secondo Cioffredi, un intervento dei carabinieri aveva permesso di evitare un possibile regolamento di conti che avrebbe potuto provocare diversi morti. Ma ora le esplosioni rappresentano l’inasprimento di un conflitto già in corso. E a renderlo preoccupante è anche la facilità con cui ci si può procurare e costruire ordigni artigianali “fatti in casa” con materiali disponibili sul mercato.
Non è una guerra di mafia
Cioffredi invita però a non parlare di una nuova guerra di mafia come quella avvenuta in Sicilia negli anni ottanta. “Se ci fosse una guerra di mafia, ci sarebbero i kalashnikov o il tritolo”, afferma. “Se ci fosse una guerra di mafia, ci sarebbero i morti”.
Secondo l’esperto le grandi organizzazioni criminali come cosa nostra, la camorra o la ’ndrangheta non hanno intenzione di rompere i loro patti di non belligeranza su Roma. Se decidessero di farlo gli attentati sarebbero più violenti e non userebbero esplosivi artigianali. In questo caso invece si tratta di un conflitto tra gruppi locali rivali o tra gli stessi affiliati al clan Senese, che ora cercano di guadagnare autonomia e affrancarsi dall’organizzazione in un momento di crisi.
Roma è una città dove le organizzazioni criminali non si limitano a gestire il traffico di droga: investono e riciclano il denaro. E costruiscono relazioni con una parte dell’economia legale. Cioffredi richiama le migliaia di operazioni finanziarie sospette registrate negli ultimi cinque anni dagli investigatori e fa una stima del giro d’affari del riciclaggio nella capitale che, sulla base degli studi della Banca d’Italia, sarebbe pari ai tre miliardi di euro.
Si tratta di un “comitato d’affari virtuale”, in cui la criminalità organizzata è in buoni rapporti con una borghesia pronta a collaborare, fatta di imprenditori e professionisti compiacenti. Le mafie diventano fornitrici di servizi: fatture false, evasione dell’iva, recupero crediti, gestione dei conflitti sindacali. Un sistema che permette di trasformare i profitti illeciti in attività economiche e patrimoni legali.
Questo rende ancora più necessario un intervento delle istituzioni, che non può essere limitato solo ad azioni giudiziarie o di pubblica sicurezza. Per togliere terreno alle mafie è necessario fare degli investimenti economici, sociali, culturali. “I quartieri con la più alta penetrazione criminale sono quelli più poveri, perché lì le mafie rappresentano anche un’opportunità di lavoro, una fonte di guadagno”, spiega Cioffredi. Molti di quelli che hanno perso il reddito di cittadinanza, si sono messi al servizio della logistica criminale con il “sistema della retta”: in cambio di soldi “nascondono piccole partite di stupefacenti in casa o in cantina”.
Un fenomeno sottovalutato
L’interpretazione di Cioffredi è condivisa da Danilo Chirico, presidente dell’associazione antimafia Da Sud, impegnata da anni a monitorare la penetrazione criminale nella capitale. “La stragrande maggioranza delle intimidazioni e delle bombe erano dirette a un territorio e a persone che hanno a che fare con il mondo della droga e di Michele Senese”, spiega. Secondo Chirico, il conflitto potrebbe essere alimentato contemporaneamente da chi cerca di approfittare dell’indebolimento del clan per conquistare spazio e da chi vuole impedire che il vecchio sistema sia smantellato.
Tra i gruppi che aspirano a una maggiore autonomia ci sarebbero anche bande locali, composte in parte da giovani di origine tunisina e marocchina, che in passato avrebbero lavorato all’interno di questo sistema e ora punterebbero a gestire direttamente i propri affari. Organizzazioni criminali esterne, dunque, ma bande che vogliono liberarsi delle gerarchie precedenti.
Chirico individua un precedente nel periodo tra il 2010 e il 2012, quando a Roma c’era già stata una fase di forte instabilità intorno agli affari del gruppo di Senese, allora indebolito dalla detenzione del suo capo. Anche in quel caso, racconta, le persone coinvolte nelle intimidazioni erano in larga parte riconducibili al mondo dello spaccio. “L’aria che si respira mi ricorda quel periodo”. Oggi, come allora, la debolezza del sistema di comando sembra aver acceso le rivalità.
La sottovalutazione di questa presenza mafiosa preoccupa Chirico. “A Roma abbiamo una presenza criminale mafiosa dagli anni sessanta”, ricorda, citando anche la relazione della Commissione parlamentare antimafia del 1991, che già descriveva dinamiche oggi tornate al centro dell’attenzione.
Eppure ogni volta che le grandi inchieste fanno emergere organizzazioni strutturate e rapporti con l’economia legale, la città sembra scoprirle per la prima volta. Anche in passato, secondo Chirico, si è spesso preferito minimizzare, descrivendo le tensioni come piccole guerre tra bande, per il timore di indebolire l’immagine della città o danneggiarne le economie.
Il 14 ottobre Libera ha tenuto una manifestazione a piazza Roberto Malatesta, nel quartiere Prenestino, per denunciare la serie di bombe ed esplosioni con lo slogan: “Fuori le mafie da Roma”. All’evento sono intervenuti molti cittadini e autorità locali.
“Mi pare che ci sia un pezzo della società civile che comincia a preoccuparsi”, dice Chirico, il quale allo stesso tempo denuncia l’insufficienza della risposta politica e istituzionale. Le bombe sono il segnale più visibile di una crisi che covava da tempo. Ma il sistema che le rende possibili è molto più ramificato e per ora è sottovalutato da chi deve contrastarlo. ◆
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