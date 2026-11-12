Casal Bruciato, periferia est di Roma. Dove prima c’era solo campagna, oggi sorgono palazzine di sei o sette piani costruite negli anni sessanta e settanta una accanto all’altra. È qui che nella notte tra il 2 e il 3 novembre, intorno all’una, una bomba carta è esplosa nell’androne di un palazzo. Sono saltati i vetri fino al secondo piano. Venti minuti dopo – tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca – una seconda esplosione ha danneggiato il portone e alcuni appartamenti di un edificio.

Si tratta degli ultimi due ordigni esplosi in pochi mesi nella capitale vicino ad attività commerciali, condomini, autolavaggi, autonoleggi e bar. Per Gianfranco Minissale, dirigente della squadra mobile di Roma, le bombe sarebbero diciannove e non sarebbero riconducibili a un’unica organizzazione. Alcuni episodi potrebbero essere collegati tra loro, altri sarebbero invece la conseguenza di ritorsioni e vecchie rivalità. “La bomba sta diventando una modalità criminale con cui risolvere qualunque tipo di problema”, ha osservato Minissale il 4 novembre in una conferenza stampa in questura.

Il quadrante orientale di Roma è da tempo uno dei territori più redditizi per il mercato della droga. Le piazze di spaccio sono una fonte di guadagno enorme per la criminalità organizzata e il loro controllo garantisce un flusso continuo di denaro, che viene investito in attività commerciali, sale giochi, usura.