Ogni volta che guardiamo l’orologio, eseguiamo un calcolo inventato circa quattromila anni fa nell’attuale Iraq, spiega un articolo della Bbc. Il quadrante rotondo, le 60 tacche, i 60 secondi in ogni minuto: non è una scelta tecnica moderna, ma l’eredità di una civiltà che contava in modo radicalmente diverso rispetto a oggi.

Tutto comincia in Mesopotamia, nel terzo millennio aC. I sumeri avevano sviluppato un sistema di numerazione chiamato sessagesimale. Non è del tutto chiaro perché scelsero proprio il numero 60, ma la risposta più convincente è piuttosto pratica: 60 è divisibile per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. È tra i numeri con il maggior numero di divisori nell’intervallo tra uno e cento. Per i sumeri era una soluzione quasi perfetta.

C’è anche una spiegazione fisica. I babilonesi, che ereditarono e perfezionarono il sistema sumero, contavano fino a 12 con una mano sola: facevano l’operazione con il pollice, indicando le tre falangi di ognuna delle altre quattro dita di quella mano. Ogni volta che arrivavano a 12 alzavano il dito dell’altra mano: moltiplicando 12 per 5 il risultato è 60.