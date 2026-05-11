- Una sola dose di psilocibina può indurre cambiamenti anatomici permanenti nel cervello umano.
- Gli effetti benefici del caffè non sono dovuti solo alla caffeina.
- Il numero di casi confermati di hantavirus legati alla nave Hondius è salito a sette.
- Il telescopio spaziale James Webb ha mostrato per la prima volta la superficie di un pianeta esterno al sistema solare.
- I paesi dell’Organizzazione mondiale della sanità non sono riusciti ad accordarsi su un trattato internazionale sulle pandemie entro la data stabilita.
- Le persone possono percepire ed elaborare le frasi che sentono mentre sono sotto anestesia totale.
- La deforestazione potrebbe innescare il collasso della foresta amazzonica nel giro di pochi anni.
- Il consumo di patate ha modificato il dna dei popoli indigeni della regione andina.
- Il livello dei mari ha accelerato improvvisamente a partire dal 2012.
- Il governo statunitense ha pubblicato centinaia di documenti secretati sugli oggetti volanti non identificati.
- È stato ipotizzato un sistema per manovrare le vele solari che potrebbero consentire i viaggi interstellari.
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