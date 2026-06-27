Il tema è tornato d’attualità con la messa in onda di un nuovo racconto televisivo dedicato a quelle vicende, le due puntate di Una giornata particolare di Aldo Cazzullo su La7. La rete di attivisti e associazioni Yekatit 12-19 febbraio, che dal 2022 incoraggia una rilettura critica del colonialismo italiano e delle sue eredità, ha scritto una lettera aperta per evidenziarne le mancanze e le storture. “Nel programma le persone eritree non hanno voce e le vittime restano sullo sfondo”, dice Yodit Estifanos, componente della rete insieme all’associazione Tezeta , che dal 2020 lavora sulle tracce della diaspora eritrea a Roma. “Forse si pensa che gli italiani non siano in grado di comprendere una narrazione più corale, più stratificata”.

“Regolarmente sposata, in quanto regolarmente comprata dal padre”. Con questa formula, pronunciata in tv nel 1969, poi ospite nel programma di Enzo Biagi nel 1982 e di nuovo sul Corriere della Sera nel 2000, Indro Montanelli raccontò per mezzo secolo l ‘acquisto di una bambina eritrea di dodici anni, Destà, nel 1936, durante la guerra in Etiopia. Senza pentimento, anzi con leggerezza. Per decenni è stato anche questo uno dei modi in cui molti in Italia hanno raccontato – o evitato di raccontare – il colonialismo del paese.

Perché questa rimozione? Secondo Filippi le radici sono più psicologiche che politiche. “L’élite al governo, a metà dell’ottocento, aveva bisogno di mostrare a se stessa di far parte della carrozza di testa della civiltà. Gli italiani avevano bisogno di dimostrarsi bianchi, in un mondo diviso in gerarchie razziali”. E non era affatto scontato, ricorda, in anni in cui gli emigrati italiani erano linciati negli Stati Uniti . Il colonialismo, dice, servì “a curare il complesso d’inferiorità degli italiani”. Finita la stagione coloniale, quelle vicende sono state semplicemente dimenticate.

Il problema non nasce in uno studio televisivo: viene da lontano. “Gli italiani sono stati colonialisti per quasi un secolo, dal 1869 con l’acquisto della baia di Assab, fino al 1960, con la fine dell’amministrazione fiduciaria della Somalia”, ricorda Francesco Filippi, storico e autore di diversi saggi . “Eppure non esiste in Italia una memoria pubblica di quel periodo: il colonialismo non fa parte dell’identità degli italiani, come invece il fascismo, l’antifascismo o il risorgimento”.

Il tentativo di costruire una memoria pubblica è recente e nasce da un rovesciamento: negli anni novanta l’Italia, da paese di emigrazione, diventa paese di immigrazione. “Quando l’oltremare, dopo ottant’anni, torna in Italia, gli italiani hanno bisogno di un lessico per raccontare il colonialismo”, spiega Filippi. Ma quel lessico si forma su vecchi cliché: “Se gli italiani sono brava gente dappertutto, scatta l’idea che lo saranno stati anche nelle colonie. E così si ricorda solo ciò che si può vedere come positivo: gli italiani hanno fatto le strade nelle colonie”.

È il mito più resistente e secondo Filippi anche il più falso. “Quelle strade tra l’Eritrea e l’Etiopia, ancora oggi mostrate con vanto dai nostalgici, erano strade d’occupazione, militari, che servivano ai bianchi”. Vale anche per il centro di Asmara, oggi patrimonio dell’umanità dell’Unesco: un gioiello modernista, certo, ma – è la stessa Unesco a dirlo – pianificato secondo principi di segregazione razziale. “Erano strutture per i bianchi, per perpetuare la dominazione”.

Che cosa impedisce di dirlo? Secondo Filippi è anche una questione di chi controlla il racconto. “In Italia è affidato a ottimi divulgatori che però non sono storici di professione”. Gli storici, spiega, per come funziona la carriera universitaria, “sono spesso costretti a scrivere libri per altri storici”, densi e spesso illeggibili. Il vuoto lasciato dagli storici lo riempiono i giornalisti, e il risultato sono “semplificazioni di massa”.