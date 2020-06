La lotta iconoclastica che sta attraversando le piazze del mondo pone al centro del dibattito internazionale il tema della memoria e dei criteri che ogni società sceglie per rappresentare se stessa attraverso la toponomastica, gli anniversari, i monumenti e gli eroi che decide di celebrare o di far cadere nell’oblio. In Italia al centro di questa discussione c’è Indro Montanelli. Celebre giornalista e fondatore del quotidiano il Giornale, convinto fascista in giovane età, comandante di una compagnia di àscari durante l’invasione dell’Etiopia, proprietario di Destà, una bambina di dodici anni comprata per 350 lire con un prezzo di favore dal padre, Montanelli è diventato il simbolo controverso dei valori che definiscono la storia coloniale e la cultura italiana.

Il dibattito sulla memoria è sempre stato complicato. In Comunità immaginate (1983) il sociologo Benedict Anderson ha parlato di “legami affettivi del nazionalismo” per descrivere il modo in cui la memoria è stata a lungo usata per generare un senso di appartenenza nazionale. La storia di questa appartenenza, tuttavia, è spesso controversa, inserita dall’epoca moderna in una lunga sequela di campagne di conquista, violenza e saccheggio, celebrate di solito come eroiche dai vincitori. In questi giorni, i movimenti sociali di tutto il mondo hanno portato alla luce come dietro la sacralità dei monumenti eretti per celebrare la storia occidentale e le sue vittorie, non ci siano gesta eroiche ma truci storie di violenza intrise di razzismo e di misoginia, che hanno inflitto un dolore acuto a una parte molto grande della popolazione mondiale.

Nelle ultime settimane sono stati abbattuti i principali baluardi di questa storia: dalla statua di Cristoforo Colombo, decapitata a Boston e buttata pancia a terra in Minnesota, quale simbolo stesso del tentativo di celebrare il colonialismo europeo come un’avventura piuttosto come che l’atto inaugurale del genocidio delle popolazioni indigene, da allora espropriate, ridotte in schiavitù, chiuse in riserve come racconta Benjamin Madley in An american genocide (2016); fino a Leopoldo II, il re del Belgio che ha brutalizzato il Congo, torturato e mutilato milioni di africani, tolto dal suo piedistallo e decorato con la parola “razzista” prima di essere rimosso ad Anversa. Negli stessi giorni, il Regno Unito gettava nel fiume la statua di Edward Colston, trafficante di schiavi responsabile del prelievo forzoso e della deportazione di centomila africani nelle colonie contro la loro volontà, mentre a Oxford il movimento studentesco Rhodes must go chiede la rimozione dalla prestigiosa università inglese della statua di Cecil Rhodes, convinto assertore del primato della razza bianca nel mondo, suprematista bianco e imperialista ammirato da Hitler per la sua fede nel ruolo benefico del giogo coloniale in Africa.

Un razzismo strutturale

Le proteste che incalzano la celebrazione eroica della storia coloniale si susseguono ovunque, ma sono divampate anzitutto negli Stati Uniti, dove 114 monumenti confederati su 1.747 sono stati rimossi negli ultimi cinque anni, in seguito alla sparatoria nella chiesa di Charleston di Dylann Roof, suprematista bianco che nel 2015 ha ucciso nove afroamericani per dichiarare l’inizio della guerra razziale. La brutalità di quel gesto ha gelato il paese, inaugurando un difficile processo di riflessione sui valori che sigillano la storia nazionale, un processo che ha chiamato in causa il tema spinoso della memoria e i monumenti che gli Stati Uniti hanno scelto per rappresentare la propria identità. Uno dei momenti chiave di questo processo è stata la manifestazione Unite the right del 2017 durante la quale diversi movimenti di suprematisti bianchi si sono riuniti a Charlottesville, Virginia, per opporsi alla rimozione della statua del generale della confederazione Robert E. Lee.

Erika Doss racconta in Memorial mania (2010) come all’indomani della fine della guerra civile americana siano stati eretti centinaia di monumenti dedicati a politici e militari della confederazione, a indicare la decisione di unire il nord e il sud nel nome della supremazia bianca. La narrazione messa in scena nel film di David Wark Griffith del 1915, Nascita di una nazione, nella quale gli schiavi liberati apparivano come mostri e stupratori, mentre il Ku Klux Klan era presentato come il ritratto patriottico della libertà, si riflette nell’iconoclastia statunitense, evidenziando come il “legame affettivo” che sigilla la nascita della nazione sia il dominio razziale.

Il rapporto pubblicato dal Southern poverty law center Whose heritage? Public symbols of the confederacy (2019), lo dice chiaramente: dopo la fine della guerra civile americana, la memoria pubblica statunitense si è dedicata ampiamente a celebrare i generali che lottavano per difendere la supremazia bianca. È il caso dei 230 monumenti dedicati a Robert E. Lee; dei 152 monumenti dedicati a Jefferson Davis; dei 112 monumenti dedicati a Stonewall Jackson; dei 57 monumenti dedicati a P.G.T. Beauregard, per citarne alcuni. Se questi nomi non significano molto, in Italia, basti pensare che Robert E. Lee, “il grande generale del sud, il grande capitano della sua epoca” era un proprietario di schiavi, un separatista e un suprematista bianco per il quale la schiavitù era necessaria per “educare i neri come razza”.