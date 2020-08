All’inizio di agosto il consiglio comunale di Roma ha approvato la dedicazione di una futura fermata della metropolitana a Giorgio Marincola, partigiano somalo-italiano. Marincola fu ucciso a ventun anni dalle truppe naziste in ritirata che aprirono il fuoco a un posto di blocco il 4 maggio 1945, due giorni dopo la resa ufficiale della Germania in Italia, alla fine della seconda guerra mondiale. La stazione, ancora incompleta, si sarebbe dovuta chiamare Amba Aradam-Ipponio: un riferimento alla campagna militare italiana in Etiopia del 1936, durante la quale i fascisti usarono armi chimiche e commisero crimini di guerra nella famigerata battaglia di Amba Aradam.

Si dimostrò un combattente coraggioso, fu paracadutato in territorio nemico e rimase ferito. Le Ss lo catturarono e tentarono di farlo parlare alla loro radio contro i partigiani. Quando fu in onda, Marincola sfidò i suoi aguzzini dicendo: “Patria significa libertà e giustizia per i popoli del mondo. Per questo combatto l’oppressore”. La trasmissione venne interrotta e dal microfono arrivarono rumori di percosse.

Marincola era nato nel 1923 a Mahaddei Uen, un villaggio sul fiume Uebi Scebeli, in quella che allora si chiamava Somalia italiana. Sua madre, Ashkiro Hassan, era somala, mentre suo padre, Giuseppe Marincola, era un ufficiale dell’esercito italiano. All’epoca pochi coloni italiani riconoscevano i figli nati da unioni con donne somale. Giuseppe Marincola fu uno di loro. In seguito portò in Italia Giorgio e l’altra figlia, Isabella, perché crescessero con la sua famiglia. Isabella diventò un’attrice e recitò, fra gli altri, in Riso amaro (del 1949). Anche Giorgio era un ragazzo brillante: eccelse negli studi scolastici a Roma e si iscrisse a medicina. All’università rimase conquistato dall’ideologia antifascista. Nel 1943, quando il paese in cui era nato era ancora sotto il dominio italiano, entrò nella resistenza.

Contro l’oppressore Molto attivo nella resistenza, Marincola era noto come “il partigiano nero”. Nel 1953, dopo la morte, fu insignito della massima onorificenza militare italiana, la Medaglia d’oro al valor militare, in virtù del suo impegno e del suo sacrificio.

Oggi, però, gli attivisti antirazzisti non si accontentano del cambio di nome di una fermata della metropolitana. Vogliono puntare i riflettori sulla storia coloniale italiana. Vogliono che le autorità di Roma si spingano oltre e avviino un processo di decolonizzazione della città.

A Milano il movimento ha preso un’iniziativa. Nel pieno delle proteste di Black lives matter è stata imbrattata la statua del controverso giornalista Indro Montanelli, che difendeva il colonialismo e ammise di aver sposato una dodicenne eritrea durante il suo servizio militare negli anni trenta.

Ma per apportare un vero cambiamento occorre che ci sia consapevolezza del passato. Oggi il problema è che l’Italia sembra soffrire di un’amnesia collettiva intorno alla sua storia coloniale. Nei miei anni di inviato da questo paese sono sempre rimasto colpito dalla scarsa conoscenza del tema mostrata dalla maggior parte degli italiani, che sia Roma, Palermo o Venezia. Non ci si rende conto di cosa siano stati il coinvolgimento italiano in Eritrea, in Somalia, in Libia e in Albania o l’occupazione fascista dell’Etiopia negli anni trenta, sotto Mussolini.

Legami indissolubili

In Somalia, dopo trent’anni di conflitto, tutti i ricordi del periodo coloniale si sono smarriti. Tranne che a tavola: un caposaldo della cucina somala è il suugo suqaar, una salsa con la quale si accompagna il baasto (pasta). Amo cucinare questi piatti. L’estate scorsa, quando ero a Palermo, l’ho fatto per alcuni amici italiani, e ho servito il tutto con shigni, una salsa piccante, e banane. Era uno strano abbinamento per gli italiani, ma i miei amici hanno mangiato con gusto, pur alzando occasionalmente un sopracciglio.

Anche i somali hanno lasciato una propria impronta in Italia: non solo attraverso i fratelli Marincola, ma anche nella letteratura, nei film e nello sport. Cristina Ali Farah è una nota romanziera, Amin Nour è un attore e regista, Zahra Bani ha rappresentato l’Italia nel lancio del giavellotto e Omar Degan è un rispettato architetto.