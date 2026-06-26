Lo scorso maggio incursioni ripetute di droni russi hanno provocato la caduta del governo in Lettonia. Alla fine dello stesso mese in Romania un altro velivolo senza pilota russo è esploso sul tetto di un palazzo residenziale. Gli stati baltici, ma anche vari paesi dell’Europa orientale, si trovano ad affrontare regolarmente la caduta di droni ucraini o le incursioni di quelli dell’esercito di Mosca. In Europa occidentale alcuni voli sospetti sopra aeroporti o basi militari nell’autunno 2025 hanno spinto la Commissione europea a impegnarsi a creare un “muro antidroni” entro la fine del 2027.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega come questo tipo di arma sta rivoluzionando i conflitti contemporanei e in cosa consiste la strategia europea per contrastarla, e se può essere efficace.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it