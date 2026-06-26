Lo scorso maggio incursioni ripetute di droni russi hanno provocato la caduta del governo in Lettonia. Alla fine dello stesso mese in Romania un altro velivolo senza pilota russo è esploso sul tetto di un palazzo residenziale. Gli stati baltici, ma anche vari paesi dell’Europa orientale, si trovano ad affrontare regolarmente la caduta di droni ucraini o le incursioni di quelli dell’esercito di Mosca. In Europa occidentale alcuni voli sospetti sopra aeroporti o basi militari nell’autunno 2025 hanno spinto la Commissione europea a impegnarsi a creare un “muro antidroni” entro la fine del 2027.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega come questo tipo di arma sta rivoluzionando i conflitti contemporanei e in cosa consiste la strategia europea per contrastarla, e se può essere efficace.