L’idea è dare una nuova forma alla capitale adattandola alla crescita economica e demografica prevista nei prossimi decenni. Dagli attuali 8,8 milioni di persone, si prevede che la popolazione arriverà a 19 milioni entro il 2065. Uno sforzo per rendere Hanoi “un sistema urbano multipolare, multicentrato, multistratificato” che mira ad affrontare sfide urbane di lunga data: traffico, esondazioni, inquinamento, scarsa igiene alimentare, edifici datati e aree residenziali al di sotto degli standard.

In questo clima apocalittico, le autorità cittadine hanno dato il via libera al megaprogetto di riqualificazione di un’area di 11.400 ettari lungo il fiume Rosso da 32 miliardi di dollari. Il Red river scenic boulevard (viale panoramico del fiume Rosso) – 80 chilometri di aree verdi, zone residenziali e percorsi turistici da realizzare entro il 2038 – dovrebbe costituire la spina dorsale di un progetto ancora più ambizioso: un piano per ridisegnare la capitale nel corso del prossimo secolo. Approvato ufficialmente il 28 marzo 2026, il piano prevede un investimento di 2.500 miliardi di dollari.

Con il termometro rimasto per una settimana intorno ai 40 °C già alla fine di maggio, Hanoi si prepara a un’estate peggiore della precedente. Le fronde dei manghi, dei baniani, dei mogani e dei tanti alberi che adornano i grandi viali della capitale vietnamita e sono parte della sua identità non bastano a dare una tregua dal caldo torrido.

Come è successo in molte città cinesi negli ultimi trent’anni, alla fine saranno le autorità ad avere la meglio. Ma scontentare la popolazione con il rischio di disordini non conviene a nessuno. Il caso di Pechino è da tenere d’occhio, spiega a Nikkei Asia Matthew Powell, direttore di un’azienda di intermediazione immobiliare con base a Hanoi. Grandi porzioni della popolazione della capitale cinese furono sfrattate e ricollocate in nuove aree satellite dove ancora non c’erano posti di lavoro, amministrazione e servizi. Solo dopo sono stati creati collegamenti con il centro. “Non si tratta di spostare forzatamente i residenti. Si tratta di rendere desiderabile il trasferimento”.

Sulla carta tutto sembrerebbe funzionare ma, come sempre nel caso di progetti così ambiziosi, bisogna fare i conti con la realtà e con le 860mila persone che secondo le previsioni dovranno lasciare le loro case. Anche in un paese autoritario governato da un partito unico con l’ex capo della polizia all’apice, convincere le persone ad andar via non sarà facile.

Intanto Hanoi è già un enorme cantiere. Lungo il fiume Rosso ci sono sette ponti sono in costruzione, e sul lago Ho Tay (lago dell’ovest) è cominciata la realizzazione dell’Isola della musica, la nuova Opera house firmata dallo studio di Renzo Piano (Renzo Piano Building Workshop). Sarà parte del nuovo skyline insieme alla vasta area riqualificata lungo il fiume Rosso. Sempre che si realizzi.

“È un progetto fuori scala calato dall’alto senza un’idea né una comprensione profonda della città”, commenta scettico al telefono Torsten Illgen, architetto tedesco che vive e lavora a Hanoi come progettista da più di vent’anni. “Per il viale panoramico non sono stati consultati urbanisti o esperti, non sono state fatte gare d’appalto, non è stata coinvolta la cittadinanza”.

Illgen ricorda che ogni governo in Vietnam ha proposto un piano di riqualificazione per la capitale che puntualmente non è stato realizzato. Ma To Lam – ex capo della pubblica sicurezza e nuovo leader accentratore del paese, che ha rotto con la tradizionale gestione collegiale del potere per avvicinarsi di più al modello cinese in stile Xi Jinping – sembra particolarmente determinato a procedere. Dopo una visita a Seoul lo scorso agosto ha deciso di replicare a Hanoi il “miracolo sul fiume Han”, il fiume che attraversa la capitale sudcoreana, di cui è diventato il fulcro, e che è il simbolo della rapida crescita economica del paese dopo la guerra di Corea.