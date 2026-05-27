Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 81 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (App store o Google Play) oppure potete abbonarvi.
Provate a contare quante famiglie avete incontrato questa settimana. Quella con cui fate colazione. Quella della vostra migliore amica. Quella con cui condividete il pianerottolo. Magari anche quelle incrociate a Reggio Emilia: genitori, nonni, fratelli, cugine, amiche, famiglie intere o a pezzetti. Alla domanda “Con chi hai partecipato al festival di Internazionale Kids?”, molte persone hanno risposto: con parte della mia famiglia.
L’articolo di copertina di questo numero, tradotto dal giornale tedesco Dein Spiegel, racconta che le famiglie possono cambiare forma senza smettere di funzionare. Possono allungarsi e ricomporsi. Possono essere piccole o grandi. In Canada, per esempio, ci sono bambini con otto nonni. Altri vivono con un solo genitore. Altri ancora con persone che non hanno il loro stesso cognome. Non esiste un modello unico: esistono modi diversi di stare insieme.
Succede anche alle ragazze di una scuola di surf a Dakar, in Senegal, che fanno spazio alle nuove arrivate e imparano ad affrontare le onde una accanto all’altra. Forse una famiglia è qualsiasi gruppo di persone capace di aiutarsi, fare spazio e aspettarsi, anche solo per il tempo di un’onda.
Sommario
Un momento imbarazzante: maracas
di Cristina Portolano
In copertina: ritratto di famiglia
Dein Spiegel, Germania
Domande incrociate: scacchi e braccialetti
di Susanna Mattiangeli
Fumetto: Carlotta superflash, n. 18
di Silvia Vecchini e Sualzo
Sport: un oceano di ragazze
Bird Story Agency, Kenya
Ambiente: vietato inquinare
Junior Report, Spagna
Scienza: le misteriose braccia del T-rex
The Conversation, Stati Uniti
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Reggio Emilia: le foto del festival
di Francesca Leonardi
Attualità: i libri degli adolescenti
Actu, Francia
Scrittura: storie in partenza
di Nicola Lagioia ed Elsa Boccitto
Fumetto: uscita di famiglia
Biscoto, Francia
Filosofia: il cortile della pace
Philéas & Autobule, Belgio
Confronto: palloncini a elio
The Week Junior, Regno Unito
Fumetto: buone notizie dall’ozono
Topo, Francia
Portfolio: Homo mobilis
di Martin Roemers
Filosofia: diritto internazionale
di Ilaria Rodella
Manga: Sakuragi e Yawara
di Mara Famularo
Una poesia: “il tuo sguardo”
di Fracesca Spinelli
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