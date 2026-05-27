Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 81 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app ( App store o Google Play ) oppure potete abbonarvi .

Provate a contare quante famiglie avete incontrato questa settimana. Quella con cui fate colazione. Quella della vostra migliore amica. Quella con cui condividete il pianerottolo. Magari anche quelle incrociate a Reggio Emilia: genitori, nonni, fratelli, cugine, amiche, famiglie intere o a pezzetti. Alla domanda “Con chi hai partecipato al festival di Internazionale Kids?”, molte persone hanno risposto: con parte della mia famiglia.

L’articolo di copertina di questo numero, tradotto dal giornale tedesco Dein Spiegel, racconta che le famiglie possono cambiare forma senza smettere di funzionare. Possono allungarsi e ricomporsi. Possono essere piccole o grandi. In Canada, per esempio, ci sono bambini con otto nonni. Altri vivono con un solo genitore. Altri ancora con persone che non hanno il loro stesso cognome. Non esiste un modello unico: esistono modi diversi di stare insieme.

Succede anche alle ragazze di una scuola di surf a Dakar, in Senegal, che fanno spazio alle nuove arrivate e imparano ad affrontare le onde una accanto all’altra. Forse una famiglia è qualsiasi gruppo di persone capace di aiutarsi, fare spazio e aspettarsi, anche solo per il tempo di un’onda.