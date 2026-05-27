Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 81 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (App store o Google Play) oppure potete abbonarvi.

Provate a contare quante famiglie avete incontrato questa settimana. Quella con cui fate colazione. Quella della vostra migliore amica. Quella con cui condividete il pianerottolo. Magari anche quelle incrociate a Reggio Emilia: genitori, nonni, fratelli, cugine, amiche, famiglie intere o a pezzetti. Alla domanda “Con chi hai partecipato al festival di Internazionale Kids?”, molte persone hanno risposto: con parte della mia famiglia.

L’articolo di copertina di questo numero, tradotto dal giornale tedesco Dein Spiegel, racconta che le famiglie possono cambiare forma senza smettere di funzionare. Possono allungarsi e ricomporsi. Possono essere piccole o grandi. In Canada, per esempio, ci sono bambini con otto nonni. Altri vivono con un solo genitore. Altri ancora con persone che non hanno il loro stesso cognome. Non esiste un modello unico: esistono modi diversi di stare insieme.

Succede anche alle ragazze di una scuola di surf a Dakar, in Senegal, che fanno spazio alle nuove arrivate e imparano ad affrontare le onde una accanto all’altra. Forse una famiglia è qualsiasi gruppo di persone capace di aiutarsi, fare spazio e aspettarsi, anche solo per il tempo di un’onda.

Copertina di Carolina Moscoso

Sommario

Un momento imbarazzante: maracas
di Cristina Portolano

In copertina: ritratto di famiglia
Dein Spiegel, Germania

Domande incrociate: scacchi e braccialetti
di Susanna Mattiangeli

Fumetto: Carlotta superflash, n. 18
di Silvia Vecchini e Sualzo

Sport: un oceano di ragazze
Bird Story Agency, Kenya

Ambiente: vietato inquinare
Junior Report, Spagna

Scienza: le misteriose braccia del T-rex
The Conversation, Stati Uniti

Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano

Reggio Emilia: le foto del festival
di Francesca Leonardi

Attualità: i libri degli adolescenti
Actu, Francia

Scrittura: storie in partenza
di Nicola Lagioia ed Elsa Boccitto

Fumetto: uscita di famiglia
Biscoto, Francia

Filosofia: il cortile della pace
Philéas & Autobule, Belgio

Confronto: palloncini a elio
The Week Junior, Regno Unito

Fumetto: buone notizie dall’ozono
Topo, Francia

Portfolio: Homo mobilis
di Martin Roemers

Filosofia: diritto internazionale
di Ilaria Rodella

Manga: Sakuragi e Yawara
di Mara Famularo

Una poesia: “il tuo sguardo”
di Fracesca Spinelli

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