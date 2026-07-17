L’emittente Euronews si sofferma sul possibile ruolo nella vicenda dell’Unione europea: “La Commissione europea sta attualmente monitorando gli sviluppi legati all’emendamento costituzionale, anche se il mese scorso il commissario europeo alla giustizia Michael McGrath aveva fatto sapere che la rimozione di alti funzionari ungheresi potrebbe essere legittima. ‘Quando si verifica un cambiamento così radicale nel panorama politico di un paese, cose simili sono inevitabili’, aveva detto”. L’emittente sottolinea inoltre che “quasi cinquanta deputati europei hanno chiesto alla Commissione di esprimersi con urgenza sulla legittimità dell’emendamento”.

“Sulyok potrebbe fare ricorso alla corte costituzionale, ma difficilmente avrebbe successo perché, almeno in teoria, i giudici possono pronunciarsi solo su questioni procedurali”, prosegue Politico, sottolineando però che la corte ha ancora una maggioranza di giudici nominati da Fidesz.

“Tra i principi costituzionali e gli interessi di Orbán, Sulyok ha sempre dato la precedenza a questi ultimi, e continua a farlo ancora oggi”, ha dichiarato Magyar in un discorso in parlamento, come riferisce il sito d’informazione statunitense Politico.

Sulyok avrà cinque giorni di tempo per ratificare l’emendamento. Se non lo farà, il partito Tisza, guidato da Magyar, avvierà una procedura d’impeachment in parlamento.

L’emendamento è stato presentato come una misura preliminare a una riforma più ampia della costituzione e prevede l’ immediata cessazione del mandato del presidente della repubblica per “ripristinare la fiducia nell’istituzione”. È stato approvato con 139 voti a favore e sei contrari. Il partito Fidesz, guidato da Orbán, non ha partecipato al voto per protesta.

A capo del governo dal 9 maggio, dopo la schiacciante vittoria del suo partito Tisza, liberalconservatore ed europeista, nelle elezioni legislative del 12 aprile, Magyar sta portando avanti un’offensiva per realizzare il “cambio di regime” che ha promesso agli ungheresi, potendo contare anche sulla maggioranza dei due terzi in parlamento, che gli permette di modificare la costituzione.

Nei suoi sedici anni al potere Orbán aveva rimodellato le istituzioni dell’Ungheria, un paese dell’Europa centrale con 9,5 milioni di abitanti, per trasformarla in quella che lui stesso definiva una “democrazia illiberale”, presa poi a modello da molti leader di destra ed estrema destra in Europa e nel resto del mondo.

Gli attacchi del regime di Orbán all’indipendenza della magistratura e alla libertà di stampa, oltre alla repressione delle libertà individuali, in particolare quelle della comunità lgbt+, avevano generato forti contrasti con l’Unione europea, che aveva congelato circa sedici miliardi di euro di fondi, non ancora sbloccati.

Impegnato a smantellare il vecchio regime, Magyar è stato però accusato da alcuni di usare metodi poco ortodossi e non troppo diversi da quelli del suo predecessore. L’attuale premier si è difeso sostenendo che tutto quello che sta facendo è indispensabile per realizzare un vero cambiamento.

La sezione ungherese di Amnesty international ha contestato l’emendamento per destituire Sulyok, pur riconoscendo che il presidente è “indegno della carica”. Il responsabile delle comunicazioni della sezione Áron Demeter ha dichiarato che una procedura d’impeachment sarebbe stata “più equa e in linea con gli standard internazionali” rispetto a un emendamento costituzionale.

Anche il quotidiano austriaco Der Standard contesta il metodo scelto da Magyar: “Ripristinare la democrazia e la separazione dei poteri in Ungheria è un compito molto arduo, ma la forza bruta non è il modo migliore per portarlo a termine. È vero che Sulyok è un burattino di Orbán, ma mettere fine al suo mandato con un emendamento costituzionale fornisce argomenti a Fidesz, che ha denunciato la ‘decisione parlamentare più vergognosa degli ultimi decenni’. Neanche Orbán si è mai fatto scrupoli, ma una gara a chi fa peggio non è nell’interesse degli ungheresi”.

Secondo il sito d’informazione ungherese Népszava, di orientamento socialdemocratico, al di là delle questioni di forma quel che conta è chi sostituirà Sulyok: “L’opposizione userà questo episodio come pretesto per attaccare Magyar per molto tempo, quale che sia il metodo usato per destituire il presidente. La vera prova per il primo ministro, da cui potrebbe dipendere il suo futuro politico, sarà la nomina del successore. Una buona scelta potrebbe rafforzare la sua popolarità, che è già a livelli record, mentre una scelta sbagliata potrebbe comprometterla, dando l’impressione che non sia così diverso da Orbán”.

Il quotidiano ungherese Magyar Nemzet, legato al partito Fidesz, parla di “lunedì nero”, riferendosi alla votazione in parlamento: “Non è vero che Magyar sta smantellando il sistema esistente. Sta solo sostituendo i funzionari in carica con dei suoi burattini. Da oggi nessuno è al sicuro. Il tiranno è libero di fare quello che gli pare, senza freni”.