Il fatto che sia un edificio storico pone problemi non da poco anche a chi vi è recluso oggi. Problemi strutturali che determinano, per esempio, difficoltà nel ristrutturarlo, anche per i numerosi vincoli architettonici.

Entrare nel carcere di via della Lungara è di per sé un’esperienza straniante. È il caso di usare questa parola perché, improvvisamente, una strada centrale di Roma diventa la porta di accesso a un’altra dimensione. Non solo spaziale ma anche temporale, visto che Regina Coeli è stata al centro di alcuni tra i momenti più bui della storia italiana: da qui furono prelevati molti dei 335 detenuti che il 24 marzo 1944 furono uccisi nell’eccidio delle Fosse Ardeatine; qui furono rinchiusi, tra gli altri, Sandro Pertini e Leone Ginzburg, che a Regina Coeli morì il 5 febbraio 1944 dopo le torture subite durante la detenzione.

Nella delegazione c’erano persone che da sempre si occupano di carcere: Hassan Bassi, del Cnca, che ha organizzato l’evento; Stefano Anastasia, garante dei detenuti della regione Lazio; la senatrice Ilaria Cucchi; e Walter Massa, presidente nazionale dell’Arci. Poi c’erano alcuni della cosiddetta società civile, a cui era chiesto di vedere quello che normalmente non si guarda: la vita dei detenuti, quello che sta dietro i muri delle carceri.

Il 14 luglio sono stata alla casa circondariale di Regina Coeli, in via della Lungara, a Roma. La visita è stata organizzata dall’Alleanza per l’articolo 27 della costituzione, una rete di associazioni che da anni monitora la vita nelle carceri. Ne fanno parte, tra le altre, Antigone, il Coordinamento nazionale comunità accoglienti (Cnca), la Società della ragione, l’Arci e molte altre realtà impegnate sui temi della giustizia e dell’esecuzione penale.

Regina Coeli è un ex convento seicentesco, trasformato in carcere dopo l’unità d’Italia e inaugurato come istituto penitenziario nel 1891. Sulla pianta del convento è stata costruita una struttura a bracci radiali evidente se si guarda il carcere dall’alto, su Google Maps, per esempio: ogni edificio è diviso in quattro bracci che convergono in una rotonda centrale, che ricorda il panottico di Bentham. Una suggestione e poco più visto che oggi grazie alle videocamere non c’è bisogno di questo occhio onnipresente.

Questa struttura tuttavia è importante averla chiara perché è la causa del fatto che non c’è uno spazio all’aperto degno di questo nome. I cortili interni sono poco più che triangoli sotto al sole, dove, come mi ha fatto notare Stefano Anastasia, non si pone neppure il problema del tempo che si possa dedicare allo sport, perché semplicemente fare sport lì è impossibile.

Così le persone, uomini e ragazzi, cercano la poca ombra o camminano a torso nudo, perché è l’unico luogo in cui possono farlo. Vige infatti nel carcere il regime di custodia chiusa: 22 ore al giorno si sta in celle minuscole per tre persone, sei se le celle sono comunicanti. Non in tutte c’è un bagno. Né il ventilatore.

Un uomo, parlando con il garante, racconta di essere in carcere da 21 anni. Ne ha quaranta. Racconta di Marco Pannella, che lo riconosceva sempre, ovunque lo incontrasse, e di Rita Bernardini che spesso piegava con lui le lenzuola, perché in 21 anni la lista delle carceri attraversate è lunghissima.

Regina Coeli è stata, ed è ancora, uno dei tanti luoghi di passaggio. Essendo una casa circondariale, infatti, ospita soprattutto persone in attesa di giudizio, ma anche persone già condannate in via definitiva a pene brevi o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni. Le persone condannate a pene più lunghe sono normalmente destinate alle case di reclusione, anche se, nella pratica, i trasferimenti non sono sempre immediati.