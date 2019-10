A me vanno benissimo le relazioni che sembrano avere una scadenza predefinita, in quanto una relazione non deve essere aperta o avere una certa durata per essere un successo (hai conosciuto una bella persona? Avete fatto del buon sesso? Vi siete separati amichevolmente? Successo!). E il mondo è pieno di coppie che si sono conosciute in un momento della vita in cui lo studio e gli impegni di lavoro non avrebbero permesso di stare insieme e che pure, ad anni o decenni di distanza, stanno ancora insieme. Non si può mai sapere.

Cosa ne pensi delle relazioni che hanno una finestra temporale o una scadenza predefinita? Per esempio quando una persona deve trasferirsi per studio o per lavoro?

Le lasagne sono un casino da infilare (la vagina non è posto per il cibo; il cibo può contenere batteri, anche una volta lavato, e provocare brutte infezioni. #PrimaSiMangia #PoiSiScopa

Perché ai maschi etero piace tanto il sesso anale?

I film di supereroi, la birra in bottiglia, lo sport alla televisione: sono tante le cose che piacciono ai maschi eterosessuali e che proprio non capisco. Ma capisco perché gli piaccia il sesso anale: fatto nel modo giusto, fa godere un sacco. E non solo chi penetra. Quando è fatto bene, il sesso anale è stupendo anche per chi è penetrato. Che a volte, tra l’altro, è un maschio etero.

***

Dopo un anno che ci frequentavamo, il mio fidanzato mi ha detto che è poliamoroso. Non so come procedere. Consigli?

Se intendeva “il poliamore è il mio orientamento sessuale, per cui devi permettermi di frequentare altre persone e non puoi lasciarmi perché sarebbe discriminazione sessuale”, sono stronzate e tra voi è finita. Se però voleva dire “il poliamore è un modello di relazione più adatto a me della monogamia”, allora non sono stronzate ma una conversazione che comincia. Se tu preferisci la monogamia ma potresti valutare il poliamore per stare con lui, ovvero se è il prezzo che sei disposta a pagare, potrebbe funzionare. Ma se non sei aperta al poliamore, e lui non è disposto a pagare il prezzo della monogamia, non funzionerà mai.

***

Lavoro in una scuola superiore e ho un matrimonio aperto. Il lavoro è splendido, ma ho sempre paura che uno studente o un genitore mi veda con altri partner. Cosa devo fare?

Puoi continuare a sbaciucchiarti in pubblico (o fare qualsiasi cosa tu faccia con queste persone, da cui si possa evincere che sono storie extraconiugali) sperando che la gente si faccia gli affari suoi, oppure optare per la discrezione. Poiché le leggi anti-discriminazione non proteggono chi sta in coppia aperta, e poiché c’è chi regolarmente dà di matto quando scopre che un’insegnante ha una vita sessuale, temo non ti resti altra scelta che la discrezione (quando esci in compagnia) o il peso del rischio (di perdere il lavoro).

***

Una mia amica poli ha cominciato a portare agli eventi le partner della settimana anziché la sua splendida moglie. Come faccio a dirle che preferirei passare il tempo con lei e la moglie, invece che con la sua (in genere noiosa, sempre passeggera) nuova cotta?

Forse è la moglie della tua amica poli che non vuole passarlo con voi. Aspetta, te lo dico in modo più gentile: forse la moglie della tua amica poli è un’introversa che preferisce starsene a casa, ed è ben contenta che a smazzarsi gli impegni sociali sia la ragazza della settimana. Ma se la moglie della tua amica ti manca, perché non alzi il telefono e non la inviti a pranzo?

***

Il mio ex amante ha tradito con me la fidanzata con cui convive. Lei non lo sa. Devo _dirglielo,__che è fidanzata con un traditore narcisista?_

Gli ex amanti vendicativi non godono di maggior credibilità dei traditori narcisisti. Sono anzi disprezzati quasi allo stesso modo. Poi vedi tu.

***

Io e mio marito siamo scambisti. Per lui è una cosa innata, per me una delle tante che faccio (e mi piace!). Discutiamo sulla frequenza con cui uscire o fare sesso con altre coppie. Qualche consiglio su come trovare un felice compromesso?

Più spesso di quanto vorresti tu, e meno di quanto vorrebbe lui. Lo chiameremo “punto dolceamaro”.

***

Che consigli hai per delle lesbiche in coppia stabile che vogliano mantenere il sesso divertente e interessante?

Il mio consiglio per le lesbiche che vogliano mantenere calda una relazione stabile è lo stesso che darei a gay, etero, bisessuali eccetera. All’inizio del rapporto, per questa persona tu eri l’avventura, e lei lo era per te. Ecco perché inizialmente era tutto così facile e arrapante. Ma quando non si è più l’avventura erotica dell’altro – quando la coppia si consolida – per mantenere caldo il rapporto bisogna avventurarsi insieme in altri territori. E farlo richiede uno sforzo consapevole. Esplorate le vostre fantasie, comprate dei sex toys, fate sesso in un posto che non sia la camera da letto, invitate degli ospiti eccetera.

***

Come faccio a rendere più sexy la camera da letto per migliorare ulteriormente il sesso?

La camera da letto è sopravvalutata, se proprio vuoi sapere (sì, me lo hai chiesto), mentre cantine, scale di uffici, bagni col sedile pulito in ristoranti di fascia alta, angoli bui di giardini pubblici eccetera sono tutti sottoutilizzati.

***

Mi spieghi perché il feticismo della castità maschile va così di moda? Non è che lo trovi offensivo, ma mi incuriosisce questa improvvisa popolarità.

“Il fattore principale credo sia il piacere procurato dall’intensità della connessione mentale che si crea nei giochi di castità”, dice Christopher della Steelwerks Extreme, l’azienda che produce la Rolls-Royce dei dispositivi di castità maschili. “Anche la frequenza con cui si viaggia e le relazioni a distanza contribuiscono alla popolarità crescente di questo feticismo, perché chi indossa la gabbia e chi tiene le chiavi possono mantenere una dinamica di gioco senza bisogno di trovarsi nello stesso posto”.

***

Sono al 99,9975 percento sicura di non voler avere figli. Il mio fidanzato, con cui sto da quasi quattro anni, ha programmato la vasectomia per la fine dell’anno. Dobbiamo procedere? Lui è davvero molto sexy, il che spiega quello 0,025 di dubbio.

La vasectomia, come la gravidanza, è reversibile. Il tuo fidanzato potrebbe inoltre andare in una banca del seme e farsi mettere due o tre sborrate sotto ghiaccio.

***

Femmina 32 anni, molto incinta. Sto per sfornare! Consigli per il sesso post parto?

Per un po’ esplorate i rapporti che non prevedono penetrazione, e cercate di mantenere (o simulare) un atteggiamento positivo.

***

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato!

(Traduzione di Matteo Colombo)