Sono un gay quasi trentenne e vivo a New York. Il mio fidanzato, un cosiddetto lavoratore essenziale, ha sentito molto l’impatto emotivo della pandemia. Penso che stia soffrendo di una lieve depressione, o quantomeno di una profonda ansia, per cui premetto che capisco perfettamente tutto quel che sta vivendo. Prima della pandemia, la nostra vita sessuale andava molto bene, ma da qualche tempo lui ha perso ogni interesse per il sesso, al di là di un po’ di masturbazione assistita ogni tanto. Pur sapendo che non viviamo in tempi normali, io non riesco a non sentirmi rifiutato. In altre circostanze gli proporrei di aprire la coppia, per il bene di tutti e due, e penso che anche a lui farebbe bene un po’ di sesso senza investimento emotivo. Va da sé che al momento è impossibile. Voglio aiutarlo e il nostro rapporto per il resto è solido, ma questo problema ferisce i miei sentimenti. Gli ho suggerito di masturbarsi senza di me, ma vorrei anche che mi includesse di più nella sua vita sessuale. Ti viene in mente qualche riflessione o consiglio?

–Thanks For Reading

Per quanto mi secchi darti una risposta insoddisfacente - non ti soddisfa quel che ricevi a casa e non ti soddisferà ciò che riceverai da me - l’unico modo per scoprire se il suo calo di libido è dovuto esclusivamente alla pandemia, TFR, è aspettare che la pandemia finisca per capire se l’intesa sessuale non si ravviva e/o se aprire la coppia sia per voi la scelta giusta. Ma se sospetti che il crollo della sua libido abbia più a che fare con ciò che ha visto e sopportato nel suo ruolo di lavoratore essenziale che con te o con il vostro rapporto, TFR, un po’ di terapia gli farà meglio che andare a letto con altri o masturbarsi senza di te. Consigliagli quella.

***

Mio padre sta morendo. Due giorni fa ha avuto un ictus e ora è in coma senza attività cerebrale. Mia zia (sua sorella) sta cercando di farmi sentire in colpa perché non mi metto in viaggio per andarlo a salutare, anche se sono incinta e la mia gravidanza è ad alto rischio. Dovrei volare in aereo dall’altra parte del paese e prendere diversi autobus. Mettere a repentaglio la vita di un bambino per dire addio a un uomo che amo con tutta me stessa. Lei continua a dirmi che, se non lo faccio, è perché non voglio bene a mio padre. Sono devastata. Telefono in continuazione all’hospice, dove gli appoggiano il telefono accanto alla testa perché possa parlargli. Era molto emozionato per la mia gravidanza, e so che non vorrebbe la mettessi a rischio. Adesso, però, oltre a piangere mio padre mi sento in colpa ed egoista. Faccio bene a essere arrabbiata? Mia zia sta vedendo morire suo fratello. È triste, siamo tutti tristi. Ma non è la prima volta che usa il senso di colpa per controllare gli altri in un momento traumatico.

–Crying On My Abdomen

Dev’esserci per forza qualcuno nella tua vita che sia disposto a intervenire per mandare affanculo tua zia. Se non c’è, COMA, mandami il numero della zia e ci penso io.

P.S. Mi dispiace per tuo padre – che se n’è già andato – e mi dispiace per tuo figlio o tua figlia, che non potrà conoscere il nonno. E hai tutto il diritto di infuriarti con tua zia, che ti provoca ulteriori sofferenze quando già stai soffrendo a sufficienza. Non prendere quell’aereo. E se la zia non dovesse più rivolgerti la parola, COMA, pensa a tutti i sensi di colpa che non potrà instillarti in futuro.