Ma Donald Trump è un gay represso? Non riesco a pensare a un indizio più lampante del far costruire una sala da ballo dorata.

Donald Trump è stato sposato con tre donne diverse, è stato accusato di molestie e aggressioni sessuali da decine di donne, ed è stato ritenuto responsabile – da una giuria – di aver abusato sessualmente di E. Jean Carroll. Non importa se la sua sala da ballo ha sling, distributori di lubrificante e roba dorata, quell’uomo non è dei nostri.

***

In passato hai detto che l’urina è sterile, per poi passare a definirla “quasi del tutto sterile”. Si può usare in sicurezza per le irrigazioni nasali?

Sterile è una parola binaria – una cosa o è sterile o non lo è (non è una gamma!) – perciò non sarebbe corretto definire l’urina “quasi del tutto sterile”. Ciò detto, l’urina contiene meno batteri di molte delle cose che vengono a contatto con la nostra bocca, dagli hot dog di Costco al culo di uno sconosciuto bono. Ma visto che per le irrigazioni nasali non è sicuro usare l’acqua di rubinetto – o quantomeno non in Florida – probabilmente non è un’ottima idea nemmeno usare l’urina.

***

Ma alle donne piace davvero il sesso anale?

A certe sì, alla maggior parte no. Regolati di conseguenza e rivedi le tue aspettative.

***

La mia nuova partner vorrebbe esplorare lo shibari. Io ci sto, ma la trovo un’impresa ardua per tutto quello che c’è da imparare. Vedo che esiste un mare di risorse, ma non so proprio quali siano i siti validi. Hai qualche raccomandazione?

“Imparare di persona da altri legatori è utilissimo, e in quasi tutte le grandi città esistono dei corsi”, ha detto RopeSweatAndTears, un bravissimo legatore gay latino che vive e lavora a Seattle. Se non vivi in una città in cui ci sono corsi, Rsat raccomanda il libro Tie me up. The complete guide to bondage di Stephen Niederwieserm e le guide online di The duchy e Shibari study. “Come in tutte le abilità che si apprendono per la prima volta, il bondage con le corde richiede esercizio, perseveranza e pazienza”, aggiunge Rsat. “Comincia dalle legature di base più semplici per poi aumentare gradualmente la complessità”.

***

È vero che tutte le donne non asessuali e timide sono delle sub? Mi piace l’idea di frequentare una donna timida e carina, ma per motivi miei non vorrei fare il dom. E poi: sono l’unica persona non asessuale al mondo a cui non interessano la dominazione e la sottomissione?

Non è vero che tutte le donne “non asessuali” – timide o meno – siano delle sub. E non so da dove tu abbia ricavato l’impressione di essere l’unica “persona non asessuale” al mondo a preferire il sesso vanilla, ma stai sereno: le tue preferenze sessuali sono in linea con quelle della maggioranza.