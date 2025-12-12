Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.
Ma Donald Trump è un gay represso? Non riesco a pensare a un indizio più lampante del far costruire una sala da ballo dorata.
Donald Trump è stato sposato con tre donne diverse, è stato accusato di molestie e aggressioni sessuali da decine di donne, ed è stato ritenuto responsabile – da una giuria – di aver abusato sessualmente di E. Jean Carroll. Non importa se la sua sala da ballo ha sling, distributori di lubrificante e roba dorata, quell’uomo non è dei nostri.
***
In passato hai detto che l’urina è sterile, per poi passare a definirla “quasi del tutto sterile”. Si può usare in sicurezza per le irrigazioni nasali?
Sterile è una parola binaria – una cosa o è sterile o non lo è (non è una gamma!) – perciò non sarebbe corretto definire l’urina “quasi del tutto sterile”. Ciò detto, l’urina contiene meno batteri di molte delle cose che vengono a contatto con la nostra bocca, dagli hot dog di Costco al culo di uno sconosciuto bono. Ma visto che per le irrigazioni nasali non è sicuro usare l’acqua di rubinetto – o quantomeno non in Florida – probabilmente non è un’ottima idea nemmeno usare l’urina.
***
Ma alle donne piace davvero il sesso anale?
A certe sì, alla maggior parte no. Regolati di conseguenza e rivedi le tue aspettative.
***
La mia nuova partner vorrebbe esplorare lo shibari. Io ci sto, ma la trovo un’impresa ardua per tutto quello che c’è da imparare. Vedo che esiste un mare di risorse, ma non so proprio quali siano i siti validi. Hai qualche raccomandazione?
“Imparare di persona da altri legatori è utilissimo, e in quasi tutte le grandi città esistono dei corsi”, ha detto RopeSweatAndTears, un bravissimo legatore gay latino che vive e lavora a Seattle. Se non vivi in una città in cui ci sono corsi, Rsat raccomanda il libro Tie me up. The complete guide to bondage di Stephen Niederwieserm e le guide online di The duchy e Shibari study. “Come in tutte le abilità che si apprendono per la prima volta, il bondage con le corde richiede esercizio, perseveranza e pazienza”, aggiunge Rsat. “Comincia dalle legature di base più semplici per poi aumentare gradualmente la complessità”.
***
È vero che tutte le donne non asessuali e timide sono delle sub? Mi piace l’idea di frequentare una donna timida e carina, ma per motivi miei non vorrei fare il dom. E poi: sono l’unica persona non asessuale al mondo a cui non interessano la dominazione e la sottomissione?
Non è vero che tutte le donne “non asessuali” – timide o meno – siano delle sub. E non so da dove tu abbia ricavato l’impressione di essere l’unica “persona non asessuale” al mondo a preferire il sesso vanilla, ma stai sereno: le tue preferenze sessuali sono in linea con quelle della maggioranza.
Soffro di una grave disfunzione erettile. Brutto divorzio una decina d’anni fa. Da allora non mi è mai più venuto duro. Soldi non ne ho. Provato Viagra, provato Cialis. Niente. Aiutami, ti prego.
Se sei in grado di individuare il momento preciso in cui sono finite le tue erezioni – in questo caso il divorzio – quello che ti serve è la terapia psicologica, non i farmaci. Ma chiedi comunque al tuo medico del TriMix.
***
Ho letto storie tremende e recenti di persone che si sono travestite da nazisti. La burlona che è in me vorrebbe organizzare balli in drag e parodiare ferocemente gli abiti nazisti. Tu che ne pensi? Ti confesso di essere una donna etero, quindi non so come reagirebbe la comunità lgbt+.
Io non pretendo mai di parlare a nome della comunità lgb+, ma in questo caso farò un’eccezione: se una signora etero – con tutte le buone intenzioni del mondo – si mettesse a organizzare balli in drag a tema nazista, la comunità tutta reagirebbe con rabbia.
***
È vero che i papà gay lo fanno meglio? Anzi, meglio di tutti?
I papà gay – quelli bravi – fanno del loro meglio, proprio come i bravi papà etero, bisessuali, pansessuali, asessuali, onnisessuali, ecc.
***
Potresti per favore coniare una frase o un nome in codice che renda possibile alle persone kinky di riconoscersi tra loro negli spazi vanilla?
Ai vecchi tempi le minoranze sessuali usavano messaggi di riconoscimento: strette di mano segrete, codici, accessori rivelatori (fazzoletti colorati, garofani verdi, mazzi di chiavi), perfino intere lingue. Ma se i kinkster di oggi dovessero concordare una parola, una frase o un accessorio di riconoscimento, spunterebbe qualche stronzo a fare uno “spiegone” sui social media e il giorno dopo il New York Times ci farebbe un articolo di costume, e il giorno dopo ancora tutte le persone non kinky userebbero quella frase in maniera ironica.
P.s. I ciondoli a collarino, tanto per fare un esempio, non hanno retto a lungo come segreto.
P.p.s. Non esistono gli spazi vanilla. Esistono solo spazi – cioè stanze piene di gente – dove le persone vanilla e kinky si attengono a specifiche norme sociali che scoraggiano le effusioni sessuali o la segnalazione di interessi sessuali. Si dà per scontato che tutti siano vanilla, cosa che va benissimo a chi lo è effettivamente, perché fa parte della maggioranza. Alcune persone kinky si lamentano di questa sorta di rimozione automatica, ma anche ciò che è nascosto ha i suoi lati positivi. Quelli kinky sono i segreti migliori.
***
Conosci marche di cockring per cazzi grossi? Qualcosa che abbia una circonferenza di quindici centimetri? Non so più che pesci pigliare, giuro.
Esistono in commercio dei cockring regolabili, ma se invece vuoi un pezzo unico, perché non lo commissioni a qualcuno che lavora i metalli? Chiunque realizzi piercing personalizzati (o gabbie per l’uccello su misura) sarà ben felice di crearti un cockring. Certo, ti costerà un occhio, ma il tempo è denaro, e mi pare di capire che ne hai già perso parecchio a cercare un cockring adatto alle tue misure.
***
Qual è il modo migliore per non risultare viscidi quando si chiede di fare sesso?
Dipende a chi lo chiedi. Se lo chiedi a qualcuno che già ti scopi, cioè a un partner sessuale frequente, assiduo o convivente, non c’è niente di viscido nel chiederlo in maniera diretta. Se lo chiedi a qualcuno che non ti sei mai scopato prima, per evitare di risultare viscidi si devono valutare attentamente la situazione e l’intesa, badando a non ragionare con l’uccello. Se lo chiedi a qualcuno che per nessuna ragione al mondo ti dovresti scopare – l’analista, la mamma – sarai viscido sempre e comunque.
***
Hai delle idee su come organizzare per la prima volta una festa con giochi sessuali?
Tutto quello che so sull’organizzazione di feste di giochi l’ho imparato leggendo The sex party handbook di Ali Bushell.
P.s. Ali Bushell ci ha dato i suoi consigli su come organizzare feste a base di sesso in una puntata del Savage Lovecast.
***
Si può praticare sesso orale dopo l’estrazione di un dente? Devo farmi estrarre un molare inferiore e in teoria dovrei tenere quello spazio “vuoto” per tre mesi, fino a quando potrò farmi mettere un costosissimo impianto! Quanto devo aspettare dopo l’estrazione prima di poter praticare la fellatio? Non posso certo chiederlo al mio dentista, perciò mi rivolgo a te.
Ho girato subito la tua domanda al dottor Darren Cox, professore del dipartimento di chirurgia orale e maxillo-facciale della Pacific school of dentistry. Cox è anche il nuovo presidente dell’American academy of oral and maxillofacial pathology.
“La risposta alla domanda dipende dalla guarigione della ferita e dal mantenimento di un coagulo nell’alveolo dentario precedentemente occupato dal dente estratto”, dice il dottor Cox. “Dopo l’estrazione vanno evitati i movimenti aggressivi che rischiano di smuovere il coagulo. Non si deve sputare, fumare o succhiare da una cannuccia. Niente gargarismi né sciacqui. Un alveolo esposto – che lascia scoperto l’osso – è molto doloroso. A una settimana dall’estrazione, leccare con delicatezza non dovrebbe smuovere il coagulo. Non dovrebbe dare problemi anche una suzione delicata, senza un vero e proprio risucchio. Oppure il lettore potrebbe semplicemente aspettare!”.
Ci si può fidare di qualcuno se dice che non ti tradirà, quando ha già tradito un’infinità di volte in passato?
La questione non è tanto se si possa – certo che si può – quanto se sia il caso.
***
Adoro i contenuti erotici gay, ma vorrei trovare del porno erotico. Qualcosa che abbia una “trama”, anche la più stupida, come il primo video porno che comprai da Tower Records: “Don’t kiss me! I’m straight!”, un classico che ho su videocassetta. Mi annoiano i video porno che cominciano con due tizi già nudi che ci danno subito dentro. Mi toccherà riguardare in eterno i porno di fine anni ottanta?
I porno che stai cercando – roba gay moderna con una trama, una posta in gioco, personaggi con uno sviluppo, cazzi magnifici e magnifiche interpretazioni – puoi trovarli su Himeros tv.
***
Perché non ho un punto g maschile dentro al culo? Mi va benissimo fare il passivo, ma non provo nessuna sensazione magica.
La prostata è come i capezzoli: alcune reagiscono alla stimolazione, altre no. A quanto pare la tua è una di queste.
***
Hai ripetuto spesso che nessuno è perfetto per nessuno al 100 per cento, e che dovremmo puntare al 75 per cento. Io e mia moglie eravamo fidanzatini alle superiori. Dopo vent’anni eravamo all’80 per cento. Dopo trenta, all’85. Dopo quarant’anni, al 90. E quando è morta, dopo 47 anni insieme, lo eravamo al 100 per cento, e così resterà finché non ci rincontreremo. Sono sicuro che esistono altri fortunati come me.
Le mie condoglianze, e che numeri meravigliosi. Non tutti hanno la tua fortuna, ma tutti meriterebbero di averla.
***
Perché ho questo ex che, nonostante il tempo passato, ancora mi chiama ogni volta che si lascia? Continuiamo ad andare a letto insieme (ha un sacco di relazioni fallite alle spalle), ma non è interessato a rimettersi con me. Sono confusa.
Hai questo ex che ancora ti chiama quando si lascia perché te lo scopi ogni volta che ti chiama. Tu smetti di scopartelo e ti garantisco che lui smetterà di chiamarti.
***
Sono una signora cisgender che vuole saperne di più sull’orgasmo provato nella gola praticando il deepthroating. Ho ascoltato un’intervista a un’esperta di sesso che ne parlava, ma non sono riuscita a scoprire molto altro su come provare un orgasmo di questo tipo praticando sesso orale. Tu sapresti illuminarmi?
Non saprei illuminarti perché non esiste. Se esistesse, lo avrei già provato.
***
Sono un gay cisgender quarantenne. Mi piace fare il passivo, ma anche farmi fare sesso orale e scoparmi una bocca. Invece scopare i culi non mi piace. Un tizio che avevo rimorchiato su Grindr mi ha sgridato per essermi definito versatile. Si è incazzato perché non volevo fare l’attivo e mi ha dato del passivo represso. Chi è lo stronzo?
Se ti ha fatto una scenata – se ha perso le staffe – allora lo stronzo è lui. Se tu hai reagito mettendoti sulla difensiva o hai fatto il pedante quando lui ti ha fatto notare che usavi il termine “versatile” in maniera fuorviante (su Grindr gli uomini usano attivo e passivo riferendosi esclusivamente al sesso anale), allora lo stronzo sei tu. Ma se lui non ti ha fatto una scenata e tu non ti sei messo sulla difensiva, e hai anche riconosciuto di essere nel torto, allora nessuno dei due è stato stronzo.
***
Sono una persona con la vagina. Se una persona che vive in un altro stato e ha un pene mi manda una copia dei suoi genitali come sex toy personalizzato, è tradimento?
Questa persona dotata di pene ha un partner, dotato di qualsiasi cosa? Se sì, e se tu non sai se il suddetto partner lo riterrebbe un tradimento, è segno che la persona dotata di pene non lo ha chiesto al partner. E il motivo più probabile per cui non lo ha fatto è che conosce già la risposta del partner: sì, è tradimento.
***
Perché nei video in cui ci si masturba non c’è mai umorismo? Perché non c’è umorismo nel porno in generale? Le persone sono troppo, troppo serie mentre si masturbano o fanno sesso? Rilassatevi e fatevi una risata, su!
“Credo che questa persona abbia cercato i porno ‘divertenti’ nei posti sbagliati”, dice Colby Jaxxx, il più famoso dei pornodivi segaioli. “Se cerca video di maschi che si masturbano, deve sicuramente dare un’occhiata ai video di gooning. Noi gooner siamo dei veri buffoni davanti all’obiettivo. Se invece non cerca video di maschi che si fanno seghe, i creatori indipendenti danno più spazio nei loro video al divertimento, e alla personalità in generale”.
Seguite ColbyJaxxx su Instagram e X.
P.s. Se vuoi dei porno spiritosi, dai uno sguardo all’Hump! film festival. Puoi guardare in streaming la nostra rassegna di film più recente – ci troverai tra gli altri un musical spassosissimo su un calzino senziente (e molto esigente) – e quelle passate.
***
Come faccio a convincere le persone a non comprarmi regali per Natale? Voglio solo passarci del tempo insieme!
Lascia che la gente faccia quello che le piace. Ad alcuni piace tanto fare regali alle persone, comprese (o soprattutto) quelle che gli hanno chiesto di non comprargliene.
