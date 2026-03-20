Sono uno statunitense di cinquant’anni bisessuale e sposato, e vivo in Europa insieme a mia moglie e ai figli. La mia parte bisessuale è ancora una grossa novità. Due anni fa ho cominciato ad andare da un terapeuta di larghe vedute rispetto al sesso per esplorare il mio notevole interesse (e i relativi sensi di colpa) per i kink e il bdsm. Per farla breve: ho ammesso a me stesso che non solo mi piacciono i kink, ma sono anche bisessuale. Tutte le cose che credevo difficili – dichiararmi a mia moglie, parlare di coppia aperta, fare le mie prime esperienze gay – sono andate benissimo. Io e mia moglie abbiamo un ottimo equilibrio e sto bene con me stesso come mai prima d’ora. Quello che mi crea difficoltà è l’identità. Io mi considero bisessuale, Dan, però non ho idea di cosa significhi essere queer. Se fossi negli Stati Uniti troverei qualche gruppo e conoscerei altre persone queer, invece mi trovo in un paese straniero in cui è facile farsi fare una sega da un uomo, ma è difficile fare un discorso articolato sulla sessualità. Ho preso in considerazione l’idea di non preoccuparmene. A vedermi sono un papà di provincia noioso, e avrei potuto vivere il resto della mia vita dichiarandomi solo a un gruppo ristretto di persone. Sento però l’impulso di capire meglio me stesso e questa dimensione. Non so niente della cultura gay e mi sento alla deriva rispetto a chi ha fatto coming out da giovane. Sostanzialmente mi chiedo cosa fare ora. Non ho problemi a definirmi bisessuale, ma non penso di potermi definire queer perché non so cosa significhi per me. Hai qualche suggerimento?

– Bi Dad Seeking Meaning

Un errore che ha fatto nell’ultimo decennio il movimento lgbt+, oltre a tutte le varianti della sigla, è stato quello di convincere la gente che essere queer o alleati significava dover fare i compiti. Non bastava essere queer, non bastava essere a proprio agio con le persone queer. No, ci volevano letture dedicate, sessioni di lotta, prove lessicali da superare.

Da semplice identità che si poteva rivendicare, abbiamo trasformato queer in un corso di quattrocento livelli con il rischio costante di essere bocciati. Prendiamo il caso di Bdsm. È bisessuale dichiarato, va in giro a farsi fare seghe, e ci auguriamo anche altro, dagli uomini, e in questa impresa del queer le sta azzeccando tutte. Però ha paura di essere bocciato.

Guarda, Bdsm, puoi stare tranquillo. Se non sei etero, sei queer. E il tuo modo di essere queer, comunque tu scelga di esprimerlo, è legittimo quanto quello di un docente di studi di genere. E anche se a guardarti sembri solo un papà noioso di provincia, in realtà stai sovvertendo – sottoponendo a queering, come dicono i docenti di studi di genere – il concetto di papà noioso di provincia, una sega alla volta.

Detto questo, Bdsm, non devi per forza definirti queer, non lo fanno anche un sacco di gay, lesbiche e persone bisessuali. Se definirti bisessuale ti provoca meno ansia – se non temi di essere bocciato in bisessualità – puoi definirti così e basta. Ha il vantaggio di essere una definizione chiara e veritiera. Perché, diversamente dal dire a un tizio che sei queer, termine ampio che suscita almeno una domanda di chiarimento (“Va bene, ma con queer cosa intendiamo?”), dire a un tizio che sei bisessuale gli darà tutte le informazioni che gli servono prima di cominciare a farti quella sega.

P.s. A volte, dopo essersi confidata con la moglie o il marito, e aver ottenuto il nulla osta a esplorare la propria sessualità, la persona che si è appena dichiarata ha un momento da bambino-nel-negozio-di-dolciumi e finisce per trascurare le esigenze sessuali della moglie o del marito. Spero che tu ti renda conto di quanto sei fortunato ad avere l’appoggio di tua moglie, Bdsm, e che non ti rovinerai con le tue stesse mani facendola pentire di averti dato la sua benedizione a esplorare gli uomini e i kink fuori dal matrimonio.

P.p.s. A me non sembra che tu cerchi dei compiti di lettura, Bdsm, ma un senso di comunità, e quello arriverà con il tempo. Più uomini gay e bisessuali incontrerai e più seghe ti ci farai, più ne conoscerai altri, e imparerai a capire meglio la tua identità queer e quella di altri uomini.

P.p.p.s. Pare che alcuni gay e alcune lesbiche – compresi quelli abbastanza vecchi da saperla più lunga, in teoria – credano che il termine queer gli sia stato imposto da una manica di fallofile allosessuali non binarie registrate femmine alla nascita. (O, come si diceva una volta, “donne etero”). È semplicemente falso. Queer è stato adottato come termine unificante dopo che attiviste lesbiche e attivisti gay avevano distribuito il pamphlet intitolato Queer, leggete qui al pride di New York nel 1990.

“Usiamo queer come lesbiche che amano gli uomini gay”, scrivevano gli anonimi autori del capitolo “Perché queer” del manifesto, che portò alla fondazione del collettivo Queer nation. “Diversamente da gay, queer non significa maschio. E quando è pronunciato da altri gay e altre lesbiche, è un modo per invitarci a serrare i ranghi e a dimenticare le nostre differenze individuali, perché abbiamo di fronte un nemico comune ben più insidioso. Sì, queer può essere una brutta parola, ma è anche un’arma ironica e maliziosa che possiamo strappare agli omofobi”.

Altrettanto fastidiosi – anzi molto più fastidiosi – delle lesbiche e dei gay che si lagnano per l’imposizione del termine queer, sono le persone queer autoproclamate che ci tengono a ribadire che essere gay o lesbiche “non basta” per rendere una persona queer.

Quindi a chi cerca di escludere gay e lesbiche dalla definizione di queer, dico: i gay e le lesbiche sono le persone queer delle origini, piccoli stronzi escludenti. E a chi si accanisce a dire che il termine è stato un’imposizione, dico questo: la parola queer non ci è stata imposta, gente, ci è stata rubata. Potremmo lasciargliela, potremmo permettergli di impadronirsene, ma riprendercela farebbe incazzare ancora di più gli omofobi di oggi.