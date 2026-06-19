Sto organizzando il mio matrimonio, che si terrà quest’estate. Io e il mio partner stiamo puntando a fare un evento informale, divertente e pieno d’amore. Purtroppo i miei genitori sono sostenitori del movimento Maga. E si divertono un mondo a prendermi in giro. L’altro giorno, durante una delle loro rarissime telefonate, hanno cominciato a blaterare d’indossare abbigliamento Maga alla cerimonia, aggiungendo di volersela prendere contro la gente con i tatuaggi e di insultare le mie amicizie trans. Ovviamente io gli ho detto che non andava bene. Dato che noi e molti dei nostri amici siamo queer, trans e non conformi in tanti modi geniali e meravigliosi, mi mette profondamente a disagio l’idea che vengano al matrimonio. (Non avrei dovuto invitarli.) I miei genitori sono anziani e io continuo a sperare di averci un rapporto, nonostante tutte le prove del fatto che mi considerano spazzatura. Questa, però, mi sembra davvero l’ultima goccia. Posso sopportare i loro insulti, ma i miei amici non se lo meritano. Anche se così facendo potrei recidere gli ultimi brandelli di rapporto che ci restano, sento che non dovrebbero partecipare a questo evento. Faccio bene a ritirare l’invito? Mi sembra l’unica scelta possibile. Sarebbe giusto mentire e dire che l’evento è stato annullato? Perché ho così tanta paura di allontanare persone che cercano aggressivamente di allontanare me? Vorrei avere un terapeuta!

– Wanna Have A Therapist

Il tuo desiderio è stato esaudito: Lori Gottlieb è una psicoterapeuta e co-conduttrice dei popolari podcast Dear therapists e Since you asked. Tiene anche una fantastica rubrica di consigli intitolata Ask the therapist per il New York Times, e il suo memoir –Maybe you should talk to someone – ha venduto più di tre milioni di copie.

“Invece di ritirare l’invito ai genitori”, dice Gottlieb, “dovrebbe essere What a stabilire le condizioni dell’invito e lasciare ai genitori la scelta di venire o meno. In altre parole, dovrebbe lasciare che siano i genitori a disinvitarsi da soli”.

Gottlieb – che si prodiga sempre per chiunque le scriva o la chiami – è stata così gentile da stendere una bozza di email che potresti inviare ai tuoi genitori: “Mi farebbe molto piacere che foste entrambi presenti al mio matrimonio, ma alla luce della nostra telefonata dell’altro giorno, voglio chiarire che l’invito comporta alcune regole per rendere questa giornata felice per me, il mio partner e i nostri ospiti: tenere per voi le vostre opinioni politiche e quelle su sessualità e genere, non fare commenti diretti o indiretti su nessuno degli ospiti e non indossare nulla che esprima tali opinioni; e niente “battute” su questi argomenti. Un matrimonio non è il contesto adatto. Se potete impegnarvi a rispettare queste condizioni, fantastico! Altrimenti, vi prego di rifiutare l’invito e potremo festeggiare in un altro modo e in un altro momento”.

Ora, trovo plausibile che i tuoi genitori, sostenitori del movimento Maga – e i genitori pro-Maga di chiunque – accettino le tue condizioni e poi si presentino al tuo matrimonio comportandosi da stronzi, salvo poi fare le vittime quando gli sarà detto che si stanno comportando da stronzi. È così che si comportano i nostri parenti pro-Maga: possono dire tutto quello che gli pare perché “la mia è libertà di parola”, ma a nessuno è permesso rispondere.

Quindi cosa fai se i tuoi genitori – dopo un bicchiere o tre di champagne – tornano alle vecchie abitudini e cominciano a fare gli stronzi che sono?

“What dovrebbe ignorarli”, ha detto Gottlieb, “il che dovrebbe essere abbastanza semplice, visto che sarà circondata da una comunità di amici affettuosi, e poi non invitarli mai più a niente. Dovrebbe ricordare ai genitori che sono stati loro, e non lei, a scegliere di essere esclusi d’ora in avanti: ‘L’invito al matrimonio era accompagnato da una serie chiara di regole che avete scelto di non seguire, quindi non vi inviteremo più’”.

Ecco un altro parere: l’idea di ritirare l’invito ai tuoi genitori ti causa stress, ma lasciarli partecipare significa convivere con lo stress di come potrebbero comportarsi al tuo matrimonio, ogni giorno fino alla cerimonia, e poi ogni minuto in cui saranno presenti. Se a questo punto i tuoi genitori sono ancora sul treno di Trump (statunitensi giustiziati per strada, immigrati che spariscono in carceri stranieri, una guerra disastrosa contro l’Iran, prezzi della benzina e inflazione alle stelle), vuol dire che sono irrecuperabili.

Si sta profilando una rottura, What, e penso che dovresti toglierti il pensiero prima del matrimonio. Mandarli affanculo e stop (Maes!) sarà stressante, ma il tuo stress finirà nel momento stesso in cui premerai il grilletto, cioè revocherai l’invito.

P.s. Non sono un terapeuta – né psico né altro – quindi probabilmente ti conviene seguire il consiglio di Gottlieb, non il mio.

P.p.s. Se decidi di far venire i tuoi genitori, chiedi ai tuoi amici queer e trans – come regalo per te – di non abboccare all’esca. Niente infastidisce di più quegli stronzi Maga di uno sguardo assente, quindi ignorarli regalerà ai tuoi amici una grande soddisfazione: la gioia di negare a quegli stronzi dei tuoi genitori la reazione che cercavano.

Seguite Lori Gottlieb su Instagram e visitate il suo sito web per saperne di più sul suo lavoro, i suoi libri e i suoi eventi pubblici.