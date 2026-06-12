Compagne e compagni, lo so che sono tempi duri, ma devo dirvi le cose come stanno: ho notizie non proprio rosee, intrise di lacrime e sangue. Se leggete questa rubrica, come minimo litigherete con il vostro partner. Alla peggio, divorzierete. Inoltre il pollo arrosto sarà troppo cotto e la lavastoviglie si romperà. La vostra unica possibilità di sopravvivenza è quella di leggermi fino alla fine. Ok?

Lasciate che vi presenti la miccia del candelotto: uno studio pubblicato a gennaio sul sito della rivista Nature, condotto su un campione considerevole di 67mila persone residenti in Estonia. I risultati sono inequivocabili: anche se il desiderio diminuisce con l’età, il desiderio sessuale dichiarato dagli uomini è maggiore di quello delle donne, per tutta la vita. Il picco della libido è intorno ai quarant’anni per gli uomini e ai venti per le donne; non scordatevi il paracadute al momento della menopausa, perché il calo è vertiginoso.

Naturalmente lo studio ricorda l’importanza delle variazioni individuali. Alcune donne riferiscono un desiderio stratosferico, certi uomini passano la mano e preferiscono darsi al giardinaggio.

Dal punto di vista della media statistica, il divario assume proporzioni allarmanti: al massimo del suo desiderio, una donna di vent’anni raggiunge i livelli di un uomo di settantacinque. È doloroso da leggere, vero?

In Francia tale scarto è confermato da altre cifre. In trentasei anni la percentuale di giovani donne fra i diciotto e i ventiquattro anni che attribuiscono grande importanza alla sessualità è scesa dal 62 per cento al 38 per cento, stando a un’indagine condotta a maggiodall’Institut français d’opinion publique per Espace Plaisir. Circa il 56 per cento potrebbe vivere in coppia senza rapporti sessuali. Nel 2000 erano solo il 42 per cento.