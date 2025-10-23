Raramente si parla del bacio come pratica sessuale a pieno titolo e della sua importanza nella vita erotica delle persone. Spesso lo si include nell’espressione ormai abusata dei “preliminari”, cioè l’insieme delle pratiche che precedono il sesso penetrativo. Ma se il sesso orale e le carezze oggi sono visti come forme di sessualità di per sé sufficienti, allora possono esserlo anche alcuni baci, a prescindere da ciò che accade dopo.

Louise, 28 anni, autrice di newsletter, l’ha sperimentato appena ventenne. “Alcuni baci mi sono rimasti impressi. Per esempio quello con un ragazzo che avevo incontrato in discoteca. Ricordo uno scambio estremamente lungo, durato diverse ore. È stato un momento delizioso, fuori dal tempo. Mi sentivo in totale connessione fisica con lui”. Louise non è tornata a casa con lui e non l’ha mai più rivisto. Ma quel momento fa parte a pieno titolo dei suoi “ricordi sessuali”, lo definisce “pieno di meraviglia”.

Oggi i baci che durano tanto tempo sono tra le sue pratiche preferite. “Adoro quella sensazione. Alcuni baci mi fanno fremere dalla testa ai piedi. Mi piace anche l’aspetto emotivo. A volte sono il primo passo verso un rapporto sessuale, e trovo questo contatto davvero favoloso”. Per Louise sono anche un modo di giocare più libero, meno appesantito dagli obblighi che gravano su altri tipi di atti sessuali, “su cui pesano molte aspettative”.

Un gioco sottile

Anche Louisa, 45 anni, autrice del podcast Single jungle dedicato al tema del celibato, apprezza i baci scambiati con i suoi amanti abituali. Per lei hanno un’importanza enorme, fin dal primo incontro. C’è stato un periodo in cui baciava gli uomini sulle panchine pubbliche, seduta a cavalcioni su di loro. “Sono grossa e non avevo mai visto una donna come me fare una cosa del genere. All’inizio avevo paura di schiacciarli, poi ho scoperto che adoro farlo. È un modo per sentire l’eccitazione di un uomo e ti mette subito nel giusto stato d’animo per la serata”, racconta. A Louisa piace che il suo amante “principale” sia appassionato di baci. “È proprio questo che lo porta all’orgasmo. Non ricordo una volta in cui sia venuto senza che ci fossimo baciati. Ho incontrato pochi uomini come lui, che amano i baci tanto quanto me, se non di più. Quando ci baciamo per salutarci, sento ancora la sua eccitazione. Lo trovo bello e commovente”.

Per Alain (nome di fantasia), un dirigente di 45 anni, i baci sono “fondamentali” per l’intesa fisica. “Ho sempre amato giocarci. Per me non sono solo una tappa verso il sesso. È un ping pong, una sorta di gioco sottile che non ammette stonature”, spiega. Il bacio è parte integrante del suo erotismo e della sua sessualità. “Il solo fatto di baciare può procurarmi un’erezione. Per me è una delle cose più eccitanti. Poi, quando faccio l’amore con qualcuno, torno sempre ai baci, in qualsiasi momento dell’atto”.

Forma di manutenzione

Uno studio condotto dai ricercatori di psicologia dell’università di Oxford, nel Regno Unito, sulle “possibili funzioni del bacio nelle relazioni romantiche” ha analizzato le risposte di novecento persone a un questionario sull’argomento. La maggior parte ha dichiarato che nel caso di incontri occasionali baciare è particolarmente importante prima del sesso, mentre nelle relazioni a lungo termine è fondamentale prima, durante e dopo il sesso, e in anche altri momenti non legati alla sessualità.

Quest’ultima affermazione vale più spesso per le donne che per gli uomini, confermando i risultati di ricerche precedenti secondo cui in una relazione il bacio può svolgere una funzione di “manutenzione”, un ruolo che nelle coppie eterosessuali è spesso assunto dalle donne.

Inoltre avere un o una partner che “bacia bene”, la frequenza dei baci e la soddisfazione rispetto a tale frequenza sono tutti elementi associati a un maggiore livello di appagamento. La cosa forse più sorprendente è che i rapporti sessuali non seguono la stessa tendenza. “Nel nostro studio abbiamo osservato che la frequenza del sesso non aveva alcun effetto sulla soddisfazione relazionale, il che suggerisce che nei baci romantici potrebbe esserci qualcosa di unico, capace di influire sull’attaccamento e sul benessere a un livello più profondo”, ipotizzano i ricercatori.

Passione o dolcezza

Marianne (nome di fantasia), una donna di 37 anni che lavora in un’associazione, “adora limonare”. Divorziata da un po’ di tempo, racconta di non aver quasi mai amato baciare il suo ex marito. A ripensarci, dice, forse è il segno che non l’ha mai amato davvero. In ogni caso, verso la fine della relazione evitava qualsiasi contatto con la bocca, perché un bacio troppo intenso poteva spingere il marito a voler fare sesso. “Per lui era sempre il segnale che stavamo per fare l’amore, ma io non ne avevo più voglia”, racconta.

La fine della loro storia è stata segnata da un periodo di astinenza sessuale, finché, dopo la separazione, Marianne non ha cominciato a usare le app di incontri. Da allora con i suoi nuovi partner ha riscoperto il piacere di baciare. “Trovo il bacio profondo molto erotico, può perfino farmi eccitare. Insomma, sono felicissima di essere tornata a baciare gli uomini!”.

Per Tim, musicista di 36 anni originario del cantone Vallese, in Svizzera, i baci sono di per sé un rapporto fisico. Si definisce pansessuale e ha relazioni con persone di generi diversi. Attualmente ha una relazione poliamorosa con la sua compagna, ed entrambi hanno amanti o partner che frequentano insieme o separatamente. Per lui la pratica del bacio è centrale in questi legami, perché consente intimità e condivisione. “Anche solo un semplice bacio può essere molto sensuale. Il modo in cui si abbraccia l’altra persona, in cui si accarezza il suo viso, il movimento delle labbra, i suoni che si emettono, i baci sul collo…”, elenca.

È anche un modo di far capire ciò che si sente per lui o per lei. “Si può mettere molta passione o molta dolcezza in un bacio, e rivelare così l’attrazione che si prova, mostrare passione o che siamo innamorati. Mi capita spesso di ‘limitarmi’ a baciare, e secondo me è un atto che appartiene già alla sfera della sessualità o dell’intimità. Si può fare l’amore baciandosi, perché in quel gesto si mette tutta la propria attenzione e si fa passare tutto ciò che si vuole dire all’altra persona”. ◆ gim

