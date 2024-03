I negoziati per una tregua nella guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza sono ripresi al Cairo, in Egitto, dopo “progressi significativi”, all’indomani dell’appello della vicepresidente statunitense Kamala Harris per un “cessate il fuoco immediato” nel territorio palestinese minacciato dalla fame.

Nel frattempo l’esercito israeliano ha continuato i suoi attacchi aerei e da terra su diverse zone del territorio palestinese che ha assediato e poi invaso quasi cinque mesi fa, uccidendo almeno cento persone, la maggior parte dei quali civili, secondo il ministero della sanità controllato da Hamas.

La comunità internazionale – compresi gli Stati Uniti, principale alleato di Israele – chiede una tregua nel conflitto innescato il 7 ottobre dall’attacco di Hamas sul suolo israeliano che ha provocato la morte di almeno 1.160 persone, per la maggior parte civili.

Per ritorsione, Israele ha promesso di annientare Hamas, lanciando una campagna di bombardamenti su Gaza intensi e incessanti via terra, aria e mare, seguita da un’offensiva di terra il 27 ottobre, che ha provocato almeno 30.534 morti, per lo maggior parte civili, secondo il ministero della sanità della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Di fronte a questa quantità di vittime civili e a una situazione umanitaria catastrofica, i rappresentanti di Egitto, Hamas, Qatar e Stati Uniti hanno ripreso i negoziati al Cairo in vista di una tregua, e una televisione vicina all’intelligence egiziana ha parlato domenica di “progressi significativi”.