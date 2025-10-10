“Si è trattato di un atto odioso, violento e senza precedenti nella storia del Pakistan e dell’Afghanistan”, ha aggiunto.

“Il Pakistan ha violato lo spazio aereo afgano, bombardando dei negozi nella provincia di Paktika, vicino al confine, e violando la sovranità territoriale di Kabul”, ha affermato sul social network X il ministero della difesa.

Il 10 ottobre il regime afgano dei taliban ha accusato il Pakistan di aver “violato la sovranità” dell’Afghanistan, anche nella capitale Kabul, dove la sera prima si erano verificate due esplosioni non rivendicate.

La sera del 9 ottobre due esplosioni si erano verificate nella capitale afgana, e poco dopo le autorità avevano annunciato l’apertura di un’inchiesta.

Qualche ora dopo alcuni testimoni hanno riferito all’Afp di aver visto “dei droni bombardare il distretto di Barmal, nella provincia di Paktika”, nell’est del paese.

“Tre negozi, due di scarpe e uno di armi, sono stati colpiti e hanno preso fuoco”, ha dichiarato all’Afp Marjan, un abitante del distretto.

Durante una conferenza stampa a Peshawar, capoluogo della provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa, che confina con l’Afghanistan, il portavoce dell’esercito pachistano Ahmed Chaudhry non ha confermato ne smentito il coinvolgimento del Pakistan.

Chaudhry ha però invitato Kabul a “smettere di ospitare terroristi sul suo territorio, in particolare quelli del gruppo Tehrik-i-taliban Pakistan (Ttp, i taliban pachistani)”.