La sera del 16 marzo più di quattrocento persone sono morte in un bombardamento condotto dal Pakistan contro un ospedale per tossicodipendenti a Kabul, hanno annunciato il 17 marzo le autorità afgane. Si tratta dell’attacco più sanguinoso del conflitto a intermittenza che oppone i due paesi dall’ottobre scorso. “Il bilancio non è definitivo perché le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ma finora abbiamo registrato circa quattrocento morti e più di duecento feriti”, ha dichiarato durante una conferenza stampa Sharafat Zaman, portavoce del ministero della salute del regime dei taliban. Abdul Mateen Qani, portavoce del ministero dell’interno, ha fornito durante la stessa conferenza stampa un bilancio di 408 morti e 265 feriti.

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Al momento l’Afp non è in grado di verificare queste cifre, ma dei giornalisti hanno riferito di aver visto almeno 95 corpi estratti dalle macerie. Secondo fonti mediche consultate dall’Afp, l’ospedale ospitava più di duemila tossicodipendenti. “Il bombardamento del centro di riabilitazione è una chiara violazione delle convenzioni di Ginevra e del diritto internazionale”, ha denunciato Zaman. Il Pakistan ha invece affermato di aver colpito “obiettivi militari e terroristici” nella capitale afgana. Le Nazioni Unite hanno chiesto un’inchiesta “rapida, indipendente e trasparente”. L’India, che ha relazioni molto tese con il Pakistan, ha denunciato sul social network X “un attacco barbaro”. La Cina ha invitato l’Afghanistan e il Pakistan alla moderazione e si è detta disponibile a partecipare a una mediazione.