Il capo dello stato uscente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, è stato rieletto per un quinto mandato con il 94,82 per cento dei voti nelle presidenziali del 15 marzo, secondo i risultati provvisori annunciati la sera del 17 marzo.

Sassou Nguesso, 82 anni, governa con il pugno di ferro questo paese dell’Africa centrale dal 1997, ma complessivamente è stato alla guida per più di quarant’anni. Il suo nuovo mandato scadrà nel 2031.

“Denis Sassou Nguesso ha ottenuto 2.507.038 voti, pari al 94,82 per cento del totale”, ha dichiarato il ministro dell’interno Raymond Mboulou alla tv di stato.

“Il tasso di partecipazione è stato dell’84,65 per cento”, ha aggiunto. I giornalisti dell’Afp presenti nella capitale Brazzaville avevano però segnalato una bassa affluenza ai seggi.

I risultati dovranno essere convalidati dalla corte costituzionale.