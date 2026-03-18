Il capo dello stato uscente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, è stato rieletto per un quinto mandato con il 94,82 per cento dei voti nelle presidenziali del 15 marzo, secondo i risultati provvisori annunciati la sera del 17 marzo.
Sassou Nguesso, 82 anni, governa con il pugno di ferro questo paese dell’Africa centrale dal 1997, ma complessivamente è stato alla guida per più di quarant’anni. Il suo nuovo mandato scadrà nel 2031.
“Denis Sassou Nguesso ha ottenuto 2.507.038 voti, pari al 94,82 per cento del totale”, ha dichiarato il ministro dell’interno Raymond Mboulou alla tv di stato.
“Il tasso di partecipazione è stato dell’84,65 per cento”, ha aggiunto. I giornalisti dell’Afp presenti nella capitale Brazzaville avevano però segnalato una bassa affluenza ai seggi.
I risultati dovranno essere convalidati dalla corte costituzionale.
|
Iscriviti a
Africana
|
Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.
|Iscriviti
|
Iscriviti a
Africana
|
Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.
|Iscriviti
Durante la campagna elettorale Sassou Nguesso aveva girato il paese in lungo e in largo, e mobilitato il Partito congolese del lavoro (Pct, al potere), preoccupato per un tasso d’astensione che gli osservatori prevedevano molto alto.
L’Afp non ha però potuto verificare la reale affluenza ai seggi a causa del blocco di internet in vigore dal 15 marzo.
In questi giorni molti abitanti di Brazzaville hanno raggiunto la riva del fiume Congo per collegarsi alla rete mobile della vicina Repubblica Democratica del Congo.
Secondo l’opposizione, che ha boicottato lo scrutinio, tutte le elezioni vinte da Sassou Nguesso a partire dal 2002 sono state caratterizzate da brogli sistematici.
La questione della successione
In teoria, in base alla costituzione congolese, Sassou Nguesso non potrà candidarsi a un nuovo mandato nel 2031.
“Non resterò al potere per sempre. Arriverà l’ora dei giovani”, ha dichiarato all’Afp, rifiutando però di esprimersi su un possibile successore.
Sassou Nguesso aveva già governato il Congo dal 1979 al 1992, all’epoca del partito unico. Dopo la sconfitta elettorale del 1992, era tornato al potere nel 1997 al termine di quattro mesi di guerra civile.