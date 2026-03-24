Il 24 marzo la prima imbarcazione di un convoglio umanitario per Cuba – con a bordo forniture mediche, generi alimentari e pannelli solari – è arrivata all’Avana, in un momento in cui nel paese è in corso una grave crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.

Fa parte di un convoglio chiamato Nuestra América flotilla e organizzato da una coalizione internazionale di movimenti, organizzazioni umanitarie, sindacalisti, politici e altre personalità.

Il peschereccio Maguro è entrato nel porto dell’Avana con tre giorni di ritardo, dopo aver dovuto affrontare forti venti e correnti, e problemi al motore.

Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di altre due navi.