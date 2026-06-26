In Venezuela tra le macerie degli edifici proseguono le ricerche per soccorrere le persone rimaste intrappolate nei crolli causati dalle due forti scosse di terremoto di mercoledì 24 giugno. I morti accertati finora sono più di 230, stando all’ultimo bilancio ufficiale. “Purtroppo abbiamo accolto circa 235 pazienti che sono arrivati privi di segni vitali o che sono morti appena sono arrivati nelle nostre strutture sanitarie”, ha dichiarato il ministro della salute Carlos Alvarado alla televisione di stato. Non ha specificato il numero dei feriti, che le autorità avevano in precedenza stimato in 1.520. Edifici rasi al suolo, montagne di macerie dove si cerca disperatamente di ritrovare le persone sepolte: nell’epicentro del terremoto, l’Afp ha constatato scene impressionanti di distruzione che fanno temere un bilancio molto più pesante. La zona più duramente colpita è quella di La Guaira, a nord della capitale Caracas, dove si trovano l’aeroporto internazionale di Maiquetia – danneggiato e quindi chiuso – e la città costiera di Catia la Mar, dove sono crollati vari edifici.

Senza attrezzi

In uno dei palazzi distrutti c’era la cas di Antonio Bermúdez. “C’è un punto in cui si sente rispondere una giovane donna di nome Jennifer, che abitava all’undicesimo piano. Ma non abbiamo nessun attrezzo, non abbiamo modo per aiutare” a estrarla dalle macerie, spiega Bermúdez. Lisbeth Vázquez, 37 anni, racconta all’Afp che i suoi familiari sono riusciti a fuggire all’ultimo momento dalle finestre dell’appartamento di famiglia mentre l’edificio “stava sprofondando completamente” nel terreno. “È stato terrificante”, dice. “I vicini dei piani inferiori sono sepolti, stiamo cercando di tirarli fuori”. “Non ci è rimasto più nulla. Niente, nemmeno la forza né il coraggio di entrare lì dentro”, sospira Larry Rojas, 49 anni, davanti a un cumulo di macerie sotto cui sono sepolti i suoi cari. “Abbiamo bisogno di persone che vengano ad aiutarci. Qui c’è una bambina che è intrappolata da ieri sera, potremmo tirarla fuori, ma serve un escavatore”, esclama disperato Dani Rizo, un altro residente dell’edificio, di 48 anni. Gli aiuti internazionali sono in arrivo. Gli Stati Uniti hanno promesso una risposta “significativa”, “rapida ed efficace”, per bocca del loro segretario di stato Marco Rubio. Il dipartimento di stato ha inoltre annunciato l’invio di soccorritori e lo stanziamento di un aiuto pari a 150 milioni di dollari. L’esercito statunitense ha fatto sapere che userà navi militari, aerei ed elicotteri a sostegno delle operazioni di soccorso. Il Brasile ha annunciato l’invio di aiuti al paese confinante (nel terremoto sono morti anche due brasiliani). Lo stesso hanno fatto la Cina, l’India, numerosi paesi europei e latinoamericani e perfino l’Iran, tradizionale alleato di Caracas devastato dalla guerra contro gli Stati Uniti e Israele.

Lontano dal rischio