Dall’inizio dell’anno accademico le università irlandesi stanno registrando un crescente afflusso di studenti provenienti dagli Stati Uniti. L’Irlanda è scelta perché è l’unico stato anglofono dell’Unione europea, per le tasse universitarie molto più basse di quelle statunitensi e per i legami culturali tra i due paesi. Ma anche perché i ragazzi cercano un clima intellettuale più libero rispetto a quello negli atenei presi di mira dall’amministrazione Trump.

Il video di Arte.