Dall’inizio dell’anno accademico le università irlandesi stanno registrando un crescente afflusso di studenti provenienti dagli Stati Uniti. L’Irlanda è scelta perché è l’unico stato anglofono dell’Unione europea, per le tasse universitarie molto più basse di quelle statunitensi e per i legami culturali tra i due paesi. Ma anche perché i ragazzi cercano un clima intellettuale più libero rispetto a quello negli atenei presi di mira dall’amministrazione Trump.
Il video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
