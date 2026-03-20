È molto difficile trovare una definizione di lavoro artistico valida per tutti i paesi del continente. Ogni stato ha le sue norme per un settore che può comprendere, a seconda delle legislazioni, figure molto diverse. È per questo che oggi cresce la richiesta di una cornice comune europea per regolamentare meglio il settore, in cui le condizioni di lavoro sono spesso precarie per la maggior parte delle persone.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega la soluzione adottata dall’Irlanda: dare un reddito di base a migliaia di lavoratori del settore artistico per permettergli di sopravvivere tra un contratto e l’altro. E fa il punto su quali paesi dell’Unione tutelano meglio questo tipo di lavori, come la Francia, sulle soluzioni che hanno adottato e sugli impegni presi dalla Commissione.