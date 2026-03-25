Il software RlapsRisk è stato sviluppato da una start-up franco-statunitense in collaborazione con l’istituto francese di ricerca sul cancro Gustave Roussy. Il suo scopo è prevedere il rischio di recidiva nelle pazienti colpite da cancro al seno e aiutare i medici a scegliere le giuste terapie.

Il tumore al seno è uno dei più comuni ed è la principale causa di morte per malattia oncologica tra le donne. Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei dati delle immagini mammografiche offre nuove speranze.

Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.