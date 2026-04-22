Il 26 aprile 1986 esplose il reattore numero 4 della centrale di Černobyl, in Ucraina, che all’epoca faceva parte dell’Unione Sovietica. È stato il più grave incidente della storia dell’energia nucleare.
Gli effetti del disastro, quarant’anni dopo, continuano a pesare sulla salute della popolazione di una vasta area contaminata che, dall’invasione russa del 2022, si è trovata a dover affrontare anche la guerra.
Il video reportage di Pierpaolo Mittica e Alessandro Tesei.
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