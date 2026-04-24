Dopo otto elezioni in cinque anni, la Bulgaria potrebbe ritrovare la stabilità. L’ex presidente Rumen Radev ha vinto a larga maggioranza le elezioni del 19 aprile alla guida di una variegata coalizione chiamata Bulgaria progressista. Ha promesso, in particolare, di combattere la corruzione e di adottare un atteggiamento “pragmatico” verso la Russia. La sua condanna delle sanzioni internazionali contro Mosca e la sua vicinanza a Viktor Orbán suscitano però dubbi all’interno dell’Unione europea.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, ricostruisce la vita e la carriera di Radev, le differenze con Orbán e il ruolo internazionale della Bulgaria. E ricorda che il futuro primo ministro è ben consapevole dell’importanza dell’aiuto di Bruxelles per portare avanti il suo programma.