- I bombi sono capaci di usare oggetti per risolvere problemi.
- È stato individuato il vento generato dal buco nero al centro della Via Lattea.
- Un gruppo di ricercatori sostiene di aver modificato per la prima volta il genoma degli embrioni umani.
- Tre pazienti a rischio hanno potuto ricevere un trapianto di rene grazie a una terapia basata sull’infusione di cellule immunitarie modificate.
- Dopo decenni di declino, dal 2010 le foreste di mangrovie sono tornate a espandersi.
- La biofluorescenza è stata osservata per la prima volta nelle salamandre pezzate.
- Una nuova terapia sembra in grado di fermare la fibrosi polmonare idiopatica.
- In Cina la diffusione dei veicoli elettrici ha permesso di evitare più di 260mila morti dovute all’inquinamento atmosferico.
- Uno studio sembra confermare che i partner tendono ad amarsi di meno subito dopo la nascita di un figlio.
- Un rapporto dell’Onu invita a usare prompt più concisi per ridurre il consumo di energia delle intelligenze artificiali.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it