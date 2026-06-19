Mentre sono in corso i discussi Mondiali di calcio maschile negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, questo sport diventa sempre più per ricchi, sia perché i prezzi per assistere alle partite aumentano di continuo sia perché i giocatori hanno compensi esagerati. E lo dimostra anche il modo in cui cambiano gli investitori e i proprietari di club: secondo la Uefa dieci anni fa le squadre di calcio nel mondo che rientravano in un modello di proprietà multipla (multi-club ownership, lo stesso proprietario possiede più squadre), erano solo sessanta, mentre oggi sono 345, per la maggior parte in Europa.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che questo modello di proprietà suscita molte polemiche e perplessità, soprattutto tra i tifosi e gli appassionati. Poi fa il punto su quali sono i club europei al centro degli interessi degli investitori e racconta anche esperienze molto diverse di calcio popolare e di proprietà dal basso.